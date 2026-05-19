Tragedia inesperada: una turista murió aplastada tras quedar en medio de una pelea de elefantes

Turista muere aplastada tras quedar en medio de una pelea de elefantes

El drama se desencadenó de un momento a otro cuando dos de los elefantes residentes, bautizados como Kanjan y Marthanda, iniciaron una violenta disputa territorial en medio del agua. Nadie podía controlarlos.

Uno de los elefantes quedó completamente desestabilizado tras un empujón, y desafortunadamente aplastó a la turista que se encontraba a muy poca distancia.

El feroz accidente quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, en el que se ve en detalle buena parte de la pelea entre ambos elefantes.

elefante, tragedia La tragedia quedó registrada en un sensible video.

Ante la enorme repercusión y el luto que generó el caso, el gobierno del estado ha intervenido de manera inmediata y se ordenó una investigación exhaustiva para determinar si hubo negligencia.

Además, Khandre ordenó que desde el martes 19 de mayo los turistas no se podrán acercar a los elefantes a una distancia menor a los 30 metros en todos los campamentos del estado.

Por qué pueden pelear los elefantes

Si bien se habla de una disputa territorial, lo cierto es que esta no es la única causa por la que pudo provocarse este accidente. Algunas de las razones por los que estos animales conflictúan son las siguientes: