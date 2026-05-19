Tragedia inesperada: una turista murió aplastada tras quedar en medio de una pelea de elefantes

Una turista de 33 años perdió la vida de forma impactante tras verse atrapada en una feroz pelea entre dos elefantes cautivos. El trágico suceso, que quedó registrado en un video de alta sensibilidad, encendió las alarmas internacionales sobre la seguridad en los centros turísticos ecológicos.
La mujer fue identificada como Joysi, una mujer oriunda del estado de Tamil Nadu, quien se encontraba visitando el famoso campamento de elefantes de Dubare junto a su esposo.
Turista muere aplastada tras quedar en medio de una pelea de elefantes
El drama se desencadenó de un momento a otro cuando dos de los elefantes residentes, bautizados como Kanjan y Marthanda, iniciaron una violenta disputa territorial en medio del agua. Nadie podía controlarlos.
Uno de los elefantes quedó completamente desestabilizado tras un empujón, y desafortunadamente aplastó a la turista que se encontraba a muy poca distancia.
El feroz accidente quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, en el que se ve en detalle buena parte de la pelea entre ambos elefantes.
Ante la enorme repercusión y el luto que generó el caso, el gobierno del estado ha intervenido de manera inmediata y se ordenó una investigación exhaustiva para determinar si hubo negligencia.
Además, Khandre ordenó que desde el martes 19 de mayo los turistas no se podrán acercar a los elefantes a una distancia menor a los 30 metros en todos los campamentos del estado.
Por qué pueden pelear los elefantes
Si bien se habla de una disputa territorial, lo cierto es que esta no es la única causa por la que pudo provocarse este accidente. Algunas de las razones por los que estos animales conflictúan son las siguientes:
- El periodo de Musth: es un ciclo natural en los elefantes machos adultos caracterizado por un aumento extremo de testosterona (hasta 60 veces superior a lo normal) y mayor agresividad. En esta etapa, buscan activamente competir por hembras receptivas.
- Disputa por recursos: durante épocas de sequía, la escasez de agua y alimento puede generar tensiones y peleas, tanto entre manadas rivales como por el territorio.
- Defensa de la manada: las hembras adultas son extremadamente protectoras. Si perciben que sus crías o el grupo están amenazados, pueden volverse muy agresivas.
- Jerarquía: los machos más jóvenes a veces desafían a los adultos más viejos para medir su fuerza y establecer su posición dentro de la estructura social.