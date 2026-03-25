El día que Google instaló un cable submarino para mejorar sus servicios en Argentina y la unió con Estados Unidos

El proyecto se basó en instalar un cableado que mejorara la conectividad a través de 13,500 kilómetros de extensión. Este cable pasa por Brasil y Uruguay hasta las Toninas estimando ser el cableado más largo que se haya instalado jamás.

El objetivo de este cable fue mejorar la conectividad y el servicio en cuanto a mayor velocidad de acceso con baja latencia a todos los productos de Google, como el servicio de buscador, Gmail e incluso YouTube.

cable submarino en argentina (1) El cable submarino Firmina comenzó a funcionar plenamente entre finales de 2024 y principios de 2025.

La obra estuvo a cargo de la empresa de tecnología estadounidense Alphabet, dueña de Google que, con la inversión en esta nueva conexión supone alcanzar una calidad de conectividad de 15.03 terabit por segundo (TB/s). Su recorrido fue extenso, pues el cableado estuvo a bordo de de la embarcación que lo transportaba, llamado buque "Durable".

"Firmina” es, pese a su extenso recorrido, el primer cable submarino que funcionará alimentado por una sola fuente de energía ubicada en uno de los extremos. Su alta resistencia suministra un cable con un voltaje 20% más alto que el utilizado en sistemas antiguos.

Los datos instalados en el cable submarino son transportados mediante luz dentro de una fibra óptica. Al mismo tiempo, el cable también lleva una corriente eléctrica de alto voltaje suministrada por estaciones con tomas a tierra en cada extremo, alimentando amplificadores en el fondo marino que aumentan la luz óptica en intervalos de alrededor de 100 km.