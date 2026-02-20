En el extremo sur de Argentina, una decisión reciente volvió a poner al país en el centro de la geopolítica mundial. La posibilidad de que Estados Unidos participe en el desarrollo de una base naval en una provincia generó debates intensos sobre soberanía, defensa y alianzas estratégicas.
Estados Unidos pone su militar en una provincia de Argentina para la creación de una base
Este proyecto refleja un cambio en la política exterior argentina. Más que una base militar estadounidense tradicional, se trata de una instalación nacional con cooperación internacional
No se trata de una base militar estadounidense independiente, sino de un proyecto argentino con cooperación internacional, aunque su impacto político es profundo. Te contamos que provincia tiene la mira Estados Unidos.
El punto clave es la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. Allí se encuentra la Base Naval Ushuaia, fundada en 1950, que funciona como el principal centro logístico argentino para operaciones hacia la Antártida y el Atlántico Sur. Este lugar es estratégico porque conecta rutas marítimas clave y sirve como plataforma para misiones científicas y navales en el continente blanco.
En abril de 2024, el presidente Javier Milei anunció el desarrollo de una “base naval integrada” en Ushuaia, durante una visita junto a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. El mandatario explicó que este centro logístico convertiría a ambos países en una “puerta de entrada” a la Antártida y permitiría brindar apoyo a buques, misiones científicas y operaciones marítimas. Este proyecto busca fortalecer la infraestructura argentina y mejorar su capacidad de operar en una región considerada clave para el futuro estratégico del planeta.
La cooperación entre Estados Unidos y la Argentina
La cooperación con Estados Unidos forma parte de un acercamiento militar más amplio. En 2025, el jefe del Comando Sur estadounidense, Alvin Holsey, visitó Argentina y la base de Ushuaia para reforzar la colaboración entre las fuerzas armadas de ambos países y analizar el rol de la instalación en la protección de rutas marítimas globales. Además, el gobierno argentino autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios militares conjuntos con la Armada, lo que confirma la existencia de cooperación militar concreta, aunque no permanente.
Sin embargo, el gobierno argentino también aclaró oficialmente que la base es argentina y no implica ceder el control del territorio ni crear una base militar exclusiva de Estados Unidos. Según autoridades nacionales, el objetivo principal es fortalecer la logística antártica y la presencia estratégica del país en el sur, sin otorgar concesiones militares extranjeras.