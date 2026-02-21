Inicio Sociedad freezer
Poner los zapatos en el freezer: ¿qué significa y cuáles son los beneficios?

Existe un viejo truco casero, poco conocido y muy útil que puedes realizar en casa, usando el freezer y un poco de agua

Isabella Brosio
Una técnica con el freezer muy útil y llamativa. 

El freezer es un electrodoméstico de uso cotidiano que suele venir ligado a la heladera o por separado, en un formato más grande y espacioso. Este aparato se utiliza para conservar alimentos congelados, alargar su vida útil, preparar recetas heladas y almacenar productos que no vas a consumir, pero deseas tener a mano para cuando los necesites.

Con un freezer se puede hacer mucho más que congelar milanesas y preparar hielo para las bebidas. Hoy te cuento qué significa el truco de los zapatos en el freezer, para qué sirve y cuáles son sus beneficios.

Coloca los zapatos altos en el freezer y conoce todos los beneficios de este truco.

Te explico por qué hay que meter los zapatos en el freezer y qué significa

Por más extraño e inusual que parezca, este truco de los zapatos en el freezer tiene una finalidad muy llamativa. Para saber qué significa y cuáles son los beneficios, primero hay que pensar en qué nos puede llevar a meter los zapatos en el freezer.

Seguramente alguna vez se te achicaron los zapatos de taco o los sentiste un poco ajustados. A veces esto no tiene que ver con el talle ni con tu pie; puede ser un simple efecto de las telas o materiales del zapato que, en contacto con calor, humedad o sol, altera su forma.

Cuando colocamos los zapatos en el freezer, podemos estirar los zapatos y ensancharlos para que vuelvan a su tamaño original. Para ello, solo debes colocar bolsas de plástico con agua en las puntas de los zapatos y mandarlos al freezer. El hielo expande y estira el material.

Consejos para limpiar los zapatos

Antes de limpiar los tacos, sandalias o zapatos altos, es importante detectar el material. No es lo mismo limpiar unos zapatos de gamuza que unos de cuero, lona o plástico.

Este truco de limpieza puede ser utilizado en sandalias, tacos y zapatillas. Nunca remojes los tacos en agua ni los dejes mucho tiempo en agua. Este error común puede arruinar el material del calzado. Tampoco deberías meter los zapatos altos al lavarropas.

Cuanto más limpies y mantengas los zapatos luego de cada uso, más tiempo se mantendrán como nuevos.

  • Coloca un plástico o nailon sobre la superficie donde vas a limpiar los zapatos.
  • Primero retira el polvo y la tierra de la suela de los zapatos con un cepillo suave y blando.
  • Con un algodón o paño suave embebido en alcohol o vinagre de limpieza, limpia todas las zonas de los zapatos.
  • Deja que los zapatos se sequen sobre el nailon en un espacio ventilado y libre de polvo. Guarda los zapatos en sus cajas, sin amontonar y cubiertos con un papel de diario.

