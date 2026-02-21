Poner los zapatos en el freezer: ¿qué significa y cuáles son los beneficios?

Seguramente alguna vez se te achicaron los zapatos de taco o los sentiste un poco ajustados. A veces esto no tiene que ver con el talle ni con tu pie; puede ser un simple efecto de las telas o materiales del zapato que, en contacto con calor, humedad o sol, altera su forma.

Cuando colocamos los zapatos en el freezer, podemos estirar los zapatos y ensancharlos para que vuelvan a su tamaño original. Para ello, solo debes colocar bolsas de plástico con agua en las puntas de los zapatos y mandarlos al freezer. El hielo expande y estira el material.

Consejos para limpiar los zapatos

Antes de limpiar los tacos, sandalias o zapatos altos, es importante detectar el material. No es lo mismo limpiar unos zapatos de gamuza que unos de cuero, lona o plástico.

Este truco de limpieza puede ser utilizado en sandalias, tacos y zapatillas. Nunca remojes los tacos en agua ni los dejes mucho tiempo en agua. Este error común puede arruinar el material del calzado. Tampoco deberías meter los zapatos altos al lavarropas.

limpiar zapatos Cuanto más limpies y mantengas los zapatos luego de cada uso, más tiempo se mantendrán como nuevos.