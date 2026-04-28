Tanto desde la Nación como en cada una de las provincias confirmaron las fechas de las vacaciones de invierno 2026 con el receso escolar, un dato clave para que las familias argentinas comiencen a planificar su descanso y, los que puedan, algún viaje.
Vacaciones de invierno 2026: fechas confirmadas del receso escolar en Mendoza y todo el país
Ante el avance del fío y pensando en el invierno, en todo el país quedó confirmado el cronograma de vacaciones y receso escolar de dos semanas
Como es habitual, las jurisdicciones no se detendrán todas al mismo tiempo, sino que lo harán de manera escalonada en tres grandes grupos a lo largo del mes de julio.
Las autoridades destacaron que este sistema de fechas diferenciadas tiene un doble objetivo: por un lado, cumplir con la organización interna de cada calendario escolar y, por otro, evitar la saturación de los destinos turísticos nacionales, permitiendo una distribución más fluida del flujo de viajeros durante toda la temporada.
Vacaciones de invierno 2026: los tres períodos del receso escolar para cada provincia
De acuerdo con el cronograma oficial obtenido por la Agencia Noticias Argentina, el descanso se repartirá de la siguiente manera:
- Primer grupo (del 6 al 17 de julio): Las clases se interrumpirán temprano en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
- Segundo grupo (del 13 al 24 de julio): Es el turno con mayor cantidad de provincias. Incluye a Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
- Tercer grupo (del 20 al 31 de julio): Los últimos en salir de vacaciones serán los distritos con mayor población estudiantil. Aquí se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, junto con Chaco y Santiago del Estero.
Según lo expuesto, Mendoza comenzará el receso escolar el 6 de julio y se extenderá hasta el 17.
De este modo, se espera que durante prácticamente todo julio haya actividad recreativa en algún rincón del país. Las familias de Buenos Aires y CABA deberán esperar hasta el lunes 20 de julio para el inicio formal de sus dos semanas de descanso, que finalizarán el último día de ese mes.