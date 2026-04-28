Vacaciones de invierno 2026: fechas confirmadas del receso escolar en Mendoza y todo el país

Como es habitual, las jurisdicciones no se detendrán todas al mismo tiempo, sino que lo harán de manera escalonada en tres grandes grupos a lo largo del mes de julio.

Las autoridades destacaron que este sistema de fechas diferenciadas tiene un doble objetivo: por un lado, cumplir con la organización interna de cada calendario escolar y, por otro, evitar la saturación de los destinos turísticos nacionales, permitiendo una distribución más fluida del flujo de viajeros durante toda la temporada.