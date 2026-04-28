La oración a San Cupertino antes de un examen y la increíble historia del joven que volaba

En el mundo académico, especialmente cuando se acercan las fechas de finales en las universidades, escuelas y colegios de Argentina, el nombre de San José de Cupertino resuena con fuerza. Esta figura del santoral, cuya vida estuvo marcada por la superación de obstáculos personales, se convirtió en el principal aliado espiritual de los estudiantes, sobre todo de aquellos están a horas de rendir un examen.
José nació el 17 de junio de 1603 en el pueblo de Cupertino, Italia. Su infancia no fue sencilla: creció en la pobreza y enfrentó serias dificultades de aprendizaje y concentración, lo que le valió el desprecio de muchos que lo consideraban poco apto para las tareas.
Sin embargo, su destino cambió cuando su profunda fe lo llevó a ser aceptado en la Orden Franciscana en 1625, donde se destacó por su espíritu de servicio y su bondad extrema.
San Cupertino: vuelos espirituales y el milagro del examen final
La fama de San José de Cupertino no solo proviene de su piedad, sino de fenómenos extraordinarios documentados por sus contemporáneos. Se cuenta que tenía la capacidad de levitar física y espiritualmente durante la oración, además de poseer dones de sanación, profecía y la facultad de leer los corazones. No obstante, el evento que selló su vínculo con el estudio ocurrió durante su examen final para la ordenación sacerdotal.
En aquella instancia crucial, el futuro santo temía fracasar debido a sus limitaciones intelectuales. El relato indica que se vio favorecido por las brillantes respuestas de sus compañeros, lo que permitió que él fuera aprobado sin atravesar la dura prueba que tanto lo angustiaba.
Desde entonces, es visto como un símbolo de esperanza para quienes enfrentan exámenes, representando la idea de que la ayuda divina puede compensar cualquier debilidad humana.
Hoy, su santuario en Osimo recibe miles de agradecimientos. Muchos estudiantes recurren a una oración específica para pedir "agudeza para entender, capacidad para retener y acierto al empezar" sus evaluaciones.
En un contexto educativo que a menudo resulta estresante, la figura de San José de Cupertino perdura como un recordatorio de que la paciencia y la fe son herramientas tan valiosas como el estudio mismo para alcanzar la meta deseada.
La oración a San José de Cupertino antes de rendir un examen
San José de Cupertino, modelo de paciencia y humildad, ruega por mí
San José de Cupertino, tesoro de gracia, ruega por mí
San José de Cupertino, hoguera de amor de Dios, ruega por mí
Gloriosísimo San José de Cupertino, benefactor de los estudiantes, protector de los examinandos, no desdeñéis las súplicas que os dirijo implorando vuestro auxilio en los exámenes de mis estudios
Alcanzadme del Señor que, como verdadera fuente de luz y sabiduría, disipe las dos clases de tinieblas de mi entendimiento, el pecado y la ignorancia, instruyendo mi lengua y difundiendo en mis labios la gracia de su bendición
Dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, y en el momento del examen, gracia y abundancia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, si así conviene a la mayor gloria de Dios y provecho de mi alma
San José de Cupertino, espejo de fe y esperanza, ruega por mí y pide para que sea ayudado en lo que deseo conseguir
San José de Cupertino, fuente de caridad, ruega por mí.
Amén.