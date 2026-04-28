La oración a San Cupertino antes de un examen y la increíble historia del joven que volaba

San Cupertino 3 San Cupertino, el santo de los estudiantes.

San Cupertino: vuelos espirituales y el milagro del examen final

La fama de San José de Cupertino no solo proviene de su piedad, sino de fenómenos extraordinarios documentados por sus contemporáneos. Se cuenta que tenía la capacidad de levitar física y espiritualmente durante la oración, además de poseer dones de sanación, profecía y la facultad de leer los corazones. No obstante, el evento que selló su vínculo con el estudio ocurrió durante su examen final para la ordenación sacerdotal.

En aquella instancia crucial, el futuro santo temía fracasar debido a sus limitaciones intelectuales. El relato indica que se vio favorecido por las brillantes respuestas de sus compañeros, lo que permitió que él fuera aprobado sin atravesar la dura prueba que tanto lo angustiaba.

Desde entonces, es visto como un símbolo de esperanza para quienes enfrentan exámenes, representando la idea de que la ayuda divina puede compensar cualquier debilidad humana.

san cupertino 4 San Cupertino y una historia increíble. Se convirtió en un aliado espiritual para los estudiantes.

Hoy, su santuario en Osimo recibe miles de agradecimientos. Muchos estudiantes recurren a una oración específica para pedir "agudeza para entender, capacidad para retener y acierto al empezar" sus evaluaciones.

En un contexto educativo que a menudo resulta estresante, la figura de San José de Cupertino perdura como un recordatorio de que la paciencia y la fe son herramientas tan valiosas como el estudio mismo para alcanzar la meta deseada.

La oración a San José de Cupertino antes de rendir un examen

San José de Cupertino, modelo de paciencia y humildad, ruega por mí

San José de Cupertino, tesoro de gracia, ruega por mí

San José de Cupertino, hoguera de amor de Dios, ruega por mí

Gloriosísimo San José de Cupertino, benefactor de los estudiantes, protector de los examinandos, no desdeñéis las súplicas que os dirijo implorando vuestro auxilio en los exámenes de mis estudios

Alcanzadme del Señor que, como verdadera fuente de luz y sabiduría, disipe las dos clases de tinieblas de mi entendimiento, el pecado y la ignorancia, instruyendo mi lengua y difundiendo en mis labios la gracia de su bendición

Dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, y en el momento del examen, gracia y abundancia para hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, si así conviene a la mayor gloria de Dios y provecho de mi alma

San José de Cupertino, espejo de fe y esperanza, ruega por mí y pide para que sea ayudado en lo que deseo conseguir

San José de Cupertino, fuente de caridad, ruega por mí.

Amén.