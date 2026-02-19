Se calienta o no la parrilla del asado antes de tirar los cortes de carne

No todos tienen en claro si hay que calentar la parrilla en el fuego del asado, junto antes de colocar los diferentes cortes de carne. Lo cierto es que todos tienen sus maneras de hacer el asado y cada uno aplica sus propias costumbres.
El asado es indispensable en la vida de muchas personas, por eso tiene que salir excelente.
Y para que la carne del asado salga espectacular, se tienen que tener muchos aspectos en cuenta. En este caso, la parrilla y su temperatura es sumamente importante.
Asado y parrilla caliente: ¿conviene calentarla antes de colocar la carne?
Sí, es fundamental calentar la parrilla del asado antes de colocar la carne. Precalentar las rejillas durante unos minutos tras encender el fuego ayuda a sellar la carne al instante, evitando que se pegue y asegurando una cocción uniforme que conserva los jugos. La carne debe colocarse cuando las brasas estén blancas.
Por qué es necesario precalentar la parrilla el asado
- Evita que se pegue: si la rejilla está fría, las proteínas de la carne se adhieren al metal. Una superficie bien caliente permite que la carne se "suelte" sola una vez que se forma la costra.
- Sellado perfecto: el calor alto inicial carameliza el exterior (reacción de Maillard), lo que crea una textura crujiente y ayuda a retener los jugos internos.
- Higiene: el calor extremo inicial ayuda a eliminar cualquier residuo de bacterias o suciedad de usos anteriores.
- Cocción uniforme: una parrilla precalentada asegura que el calor se distribuya de forma constante desde el primer segundo.
Consejos para un precalentamiento ideal de la parrilla del asado
- Tiempo recomendado: deja calentar los fierros entre 10 y 20 minutos una vez que las brasas estén listas.
- Limpieza rápida: aprovecha que la parrilla está caliente para pasarle un cepillo de alambre o media cebolla; la suciedad saldrá mucho más fácil.
- La prueba de la mano: coloca tu mano a unos 10 centímetros de la parrilla. Si aguantas entre 2 y 5 segundos antes de sentir que te quema, la temperatura es ideal para cortes gruesos; si aguantas menos, es perfecta para sellar cortes delgados.
- Atempera la carne: mientras la parrilla se calienta, saca la carne del refrigerador unos 20 a 45 minutos antes para que no entre helada al fuego, lo que garantiza una cocción más pareja del asado.