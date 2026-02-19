ANSES confirmó los montos de las pensiones y las fechas de cobro para marzo

ANSES haberes bonos pensionados En esta ocasión, las Pensiones No Contributivas tienen un ajuste del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%.

ANSES confirmó los montos finales de las Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán en marzo un aumento del 2,88%, en línea con el más reciente registro inflacionario. Según las fechas de cobro de ANSES, los pensionados cobran la segunda semana del mes.

Si se le suma el bono de $70.000, estos son los montos finales de las Pensiones No Contributivas (PNC) en marzo de 2026:

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : $258.720,61 (aumento del 2,88%) más el bono de $70.000 da un total de $328.720,61

: $258.720,61 (aumento del 2,88%) más el bono de $70.000 da un total de Pensiones No Contributivas Madres de 7 hijos o más : $369.600,87 (aumento del 2,88%) más el bono de $70.000 da un total de $439.600,87

: $369.600,87 (aumento del 2,88%) más el bono de $70.000 da un total de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,69 (aumento del 2,88%) más el bono de $70.000 da un total de $365.680,70

ANSES-Pensiones-No-Contributivas-PNC-Discapacidad Las Pensiones No Contributivas habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del documento (DNI) de sus titulares.

En tanto que la jubilación mínima ascenderá a $369.600,87 y con el bono de $70 mil llegará a $439.600,87 en marzo. Mientras que los jubilados que cobran la máxima, cobrarán un total de $2.487.063,96.

Fechas de cobro de ANSES para las PNC en marzo de 2026

Por otro lado, la ANSES dio a conocer las fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC). La jornada del correspondiente depósito depende de la terminación de DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.

De acuerdo con la Resolución 349/2025, el cronograma de ANSES para las PNC es el siguiente:

Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Asimismo, el lunes 9 de marzo también se abonarán las asignaciones familiares del SUAF a los titulares de Pensiones No Contributivas por discapacidad.