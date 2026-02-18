Hasta cuándo ANSES paga lo correspondiente a la Tarjeta Alimentar en febrero

El beneficio conocido como Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) lo cobran de forma automática estos grupos específicos que ya perciben otras asignaciones de ANSES:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) Madres de 7 hijos o más

anses empleo reforma laboral El beneficio conocido como Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) lo cobran de forma automática cuatro grupos específicos que ya perciben otras asignaciones de ANSES.

ANSES: fechas de pagos de la Tarjeta Alimentar

El calendario de pagos de febrero de 2026, publicado en la página de ANSES, indica que los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar cobran según la terminación del DNI del titular y el mismo día que cobrar su correspondiente asignación o pensión.