Hasta cuándo ANSES paga lo correspondiente a la Tarjeta Alimentar en febrero

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está en marcha, y son muchos los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar que se preguntan hasta cuándo tienen tiempo de cobrar esta ayuda económica en febrero de 2026.
El beneficio conocido como Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) lo cobran de forma automática estos grupos específicos que ya perciben otras asignaciones de ANSES:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) Madres de 7 hijos o más
ANSES: fechas de pagos de la Tarjeta Alimentar
El calendario de pagos de febrero de 2026, publicado en la página de ANSES, indica que los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar cobran según la terminación del DNI del titular y el mismo día que cobrar su correspondiente asignación o pensión.
Fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 24 de febrero de 2026
Fechas de pago de Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 24 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de febrero de 2026
Fechas de pago de Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 09 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 13 de febrero de 2026
Montos vigentes (febrero 2026)
Los montos dependen de la cantidad de hijos y no han tenido aumentos recientes, manteniéndose en los siguientes valores:
- $52.250: familias con un hijo o titulares de AUE.
- $81.936: familias con dos hijos.
- $108.062: familias con tres o más hijos.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar de ANSES
1. Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Familias con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
2. Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)
-
Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.
3. Madres de 7 hijos o más
-
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que tengan hijos menores de 18 años a su cargo.
Más datos que los beneficiarios de estos grupos deben saber sobre la Tarjeta Alimentar:
- Es automática: no tenés que hacer ningún trámite ni inscripción. ANSES cruza los datos con el Ministerio de Capital Humano y, si cumplís los requisitos, se te asigna.
- Forma de cobro: el dinero se deposita en la misma cuenta y fecha en la que cobrás tu prestación principal (AUH, AUE o PNC).
- Requisito fundamental: es indispensable tener actualizados tus datos personales y familiares en Mi ANSES (sección "Información Personal" e "Hijos").
- Uso del dinero: aunque originalmente era solo para alimentos, actualmente el monto se acredita como efectivo en la cuenta, permitiendo mayor libertad de uso, aunque su fin sigue siendo fortalecer la canasta básica.