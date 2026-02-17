Inicio Previsional ANSES
ANSES activa un pago de $430.000 después de los feriados: quiénes lo pueden recibir

Después de los feriados de Carnaval, ANSES va a pagar una suma que ronda los $430.000

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que después de los feriados va a activar un pago de $430.000 y comunicó quiénes serán los beneficiarios que lo van a recibir.

Desde ANSES señalaron que, a causa de los feriados de Carnaval, no se han podido acreditar haberes este lunes 16 de febrero y que lo mismo ocurrirá el martes 17, por lo que recién el miércoles 18 de febrero se verán las nuevas acreditaciones.

Este pago de ANSES tendrá como destinatarios a aquellos jubilados que ganan la mínima y que aún no han cobrado sus haberes de febrero.

En ese sentido, desde ANSES manifestaron que el monto está comprendido de $359.254,35 correspondientes a la jubilación mínima y $70.000 al bono que otorga el gobierno de Javier Milei. De esa manera se llega a la suma de $429.254,35.

Después de los feriados de Carnaval, esa suma será cobrada por todos aquellos jubilados que tengan documento terminado en 5 o más.

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2026

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2026
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2026

