Desde ANSES señalaron que, a causa de los feriados de Carnaval, no se han podido acreditar haberes este lunes 16 de febrero y que lo mismo ocurrirá el martes 17, por lo que recién el miércoles 18 de febrero se verán las nuevas acreditaciones.

anses, jubilados (29)

ANSES activa un pago de $430.000 después de los feriados: quiénes lo pueden recibir

Este pago de ANSES tendrá como destinatarios a aquellos jubilados que ganan la mínima y que aún no han cobrado sus haberes de febrero.