ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima en marzo

Los jubilados ya pueden acceder al monto que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el mes de marzo tras el nuevo aumento que tendrá este sector.
Vale recordar que los jubilados que cobran la mínima también acceden a un bono extraordinario de $70.000, monto que no cambia desde hace dos años y que se acredita en la misma fecha que los haberes.
Cuánto van a cobrar los jubilados que ganan la mínima en marzo 2026
Con el aumento del 2,9% que van a recibir los jubilados en marzo, más el bono de $70.000, ningún jubilado debería cobrar menos de $439.600,87. En tanto, aquellos que ganan la máxima van a cobrar una suma de$2.487.063,96.
Hay que tener en cuenta que los jubilados tienen un aumento cada mes y que este se corresponde con la inflación anunciada por el INDEC.
ANSES: fecha de cobro de jubilados que ganan la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo de 2026.
ANSES: fecha de cobro de jubilados que ganan más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de marzo de 2026.