ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima en marzo

Vale recordar que los jubilados que cobran la mínima también acceden a un bono extraordinario de $70.000, monto que no cambia desde hace dos años y que se acredita en la misma fecha que los haberes.

anses jubilados (2)

Cuánto van a cobrar los jubilados que ganan la mínima en marzo 2026

Con el aumento del 2,9% que van a recibir los jubilados en marzo, más el bono de $70.000, ningún jubilado debería cobrar menos de $439.600,87. En tanto, aquellos que ganan la máxima van a cobrar una suma de$2.487.063,96.