ANSES urgente: se frena el pago a jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF

Desde ANSES explicaron que esta situación es totalmente ajena al organismo y que se debe a una decisión del gobierno de Javier Milei.

ANSES frena el pago a jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF

Según explicaron desde ANSES, el pago a jubilados y a otros beneficiarios se verá frenado por los feriados de Carnaval, que son el lunes 16 de febrero y el martes 17.