ANSES urgente: se frena el pago a jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el pago a jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales ( AUH y AUE) y de SUAF tendrá un freno de unos días debido a un hecho especial.
Desde ANSES explicaron que esta situación es totalmente ajena al organismo y que se debe a una decisión del gobierno de Javier Milei.
ANSES frena el pago a jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF
Según explicaron desde ANSES, el pago a jubilados y a otros beneficiarios se verá frenado por los feriados de Carnaval, que son el lunes 16 de febrero y el martes 17.
Durante esos dos días, ANSES y los bancos no funcionarán, por lo que no habrá depósitos del organismo, ni acreditaciones en las cuentas de cada beneficiario.
Una vez que hayan pasado los feriados, ANSES normalizará el pago de haberes y asignaciones, manifestaron desde el organismo y dieron a conocer el cronograma de pago de febrero.
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2026
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2026
ANSES: Calendario de pago de AUH
- Documentos terminados en 0: a partir del día 09 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 24 de febrero de 2026
ANSES: Calendario de pago de AUE
- Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 24 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de febrero de 2026