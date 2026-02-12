Estos son los cambios que Milei aplicará en Volver al Trabajo desde mayo

El Ministerio de Capital Humano, por medida del Gobierno nacional de Javier Milei, aplicará cambios definitivos en el programa Volver al Trabajo a partir de mayo de 2026 ya que el esquema de asistencia económica directa de $78.000 dejará de existir para dar paso a un modelo centrado en la capacitación laboral obligatoria.
El gobierno de Milei implementará mediante el Ministerio de Capital Humano importantes cambios en el programa Volver al Trabajo desde mayo del 2026
El beneficio del programa Volver al Trabajo se transformará en vouchers destinados específicamente a la formación en oficios como gasista, electricista, pintura, entre otros. Ya no será un cobro automático y se exigirá un 70% de asistencia a los cursos para mantener el beneficio.
El objetivo es que la ayuda económica del Volver al Trabajo esté vinculada directamente a la formación y mejora de la empleabilidad, eliminando la modalidad de cobro sin una contraprestación formativa activa.
Es fundamental que estés registrado en el Portal Empleo, ya que será la vía principal para gestionar estos vouchers y las inscripciones a los cursos.
Qué pasará con Volver al Trabajo a partir de mayo de 2026
El gobierno de Milei decidió hacer un cambio principal en el programa Volver al Trabajo. Y tal como se lo conoce hoy, dejará de existir en abril por ser el mes de vencimiento establecida por el Decreto 198/2024. Vale recordar que la prestación se paga a mes vencido y, en general, los depósitos se dan el quito día hábil.
Puntos clave de la transición que sufrirá Volver al Trabajo:
- El Ministerio de Capital Humano ha confirmado que el esquema de transferencias directas de $78.000 mensuales finaliza en mayo de 2026. No se ha anunciado una prórroga de este monto fijo "sin contraprestación" obligatoria.
- A partir de mayo el programa será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
- El beneficio dejará de ser automático. Para recibir la ayuda, será obligatorio inscribirse y asistir a cursos de formación en oficios (como gasista, electricista, pintura, etc.).
- Se exigirá un 70% de asistencia a las clases. Quien no cumpla con la formación o abandone los cursos, perderá el beneficio de inmediato.
- Al terminar los módulos (que suelen durar dos meses), recibirás un certificado oficial para facilitar tu ingreso al empleo privado.
Es muy importante mantener actualizados los datos en el Portal Empleo, ya que las convocatorias para los nuevos cursos y la asignación de vouchers se realizarán a través de esa plataforma y los canales oficiales de ANSES.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso