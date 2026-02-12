Estos son los cambios que Milei aplicará en Volver al Trabajo desde mayo

Volver-al-trabajo-cursos-de-electricista Desde mayo se implementará un sistema de vouchers educativos, destinados exclusivamente a la formación en oficios y competencias laborales con demanda concreta.

Es fundamental que estés registrado en el Portal Empleo, ya que será la vía principal para gestionar estos vouchers y las inscripciones a los cursos.

Qué pasará con Volver al Trabajo a partir de mayo de 2026

El gobierno de Milei decidió hacer un cambio principal en el programa Volver al Trabajo. Y tal como se lo conoce hoy, dejará de existir en abril por ser el mes de vencimiento establecida por el Decreto 198/2024. Vale recordar que la prestación se paga a mes vencido y, en general, los depósitos se dan el quito día hábil.

Puntos clave de la transición que sufrirá Volver al Trabajo:

El Ministerio de Capital Humano ha confirmado que el esquema de transferencias directas de $78.000 mensuales finaliza en mayo de 2026. No se ha anunciado una prórroga de este monto fijo "sin contraprestación" obligatoria.

ha confirmado que el esquema de transferencias directas de $78.000 mensuales finaliza en mayo de 2026. No se ha anunciado una prórroga de este monto fijo "sin contraprestación" obligatoria. A partir de mayo el programa será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

El beneficio dejará de ser automático. Para recibir la ayuda, será obligatorio inscribirse y asistir a cursos de formación en oficios (como gasista, electricista, pintura, etc.).

Se exigirá un 70% de asistencia a las clases. Quien no cumpla con la formación o abandone los cursos, perderá el beneficio de inmediato.

Al terminar los módulos (que suelen durar dos meses), recibirás un certificado oficial para facilitar tu ingreso al empleo privado.

Volver al Trabajo

Es muy importante mantener actualizados los datos en el Portal Empleo, ya que las convocatorias para los nuevos cursos y la asignación de vouchers se realizarán a través de esa plataforma y los canales oficiales de ANSES.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo