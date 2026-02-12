Tenía 11 años y fue asesinado por su madre: el homicidio más triste y desgarrador

homicidio2

Homicidio: el caso desgarrador de la mujer con su hijo

El hecho que no deja de sorprender por que involucra a una madre e hijo, ocurrió el 31 de agosto de 2023, en el domicilio que ambos compartían, ubicado en el barrio Solidaridad.

Tras un episodio confuso, el menor fue llevado por su madre y un albañil al Hospital Papa Francisco, sin signos vitales y con una contundente lesión en la cabeza.

Lidia-Raquel-Cardozo

En un principio, la imputada sostuvo, en cada oportunidad, que el niño se habría caído de una obra en construcción, versión que no fue aceptada por la corte ya que partir de la prueba testimonial, médica y pericial, la fiscalía demostró que meses antes del fallecimiento, la acusada había ejercido violencia física contra el niño, lo que fue denunciado en el ámbito escolar.

homicidio

Con base en estos elementos, el Tribunal, integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, hizo lugar al planteo fiscal y condenó a Lidia Raquel Cardozo a la pena de prisión perpetua por homicidio.