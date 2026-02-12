En un caso que no deja de conmover por el fatal desenlace, una mujer de 43 años fue condenada a prisión perpetua, luego de que en la tarde del miércoles se ratificara la condena por el homicidio de Leonel Francia, su hijo de once años, en una nueva audiencia donde el tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa.
Tenía 11 años y fue asesinado por su madre: el homicidio más triste y desgarrador
Causó mucha indignación la historia inventada por una madre, que asesinó a su hijo y fue sentenciada por homicidio
Así como informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la Sala 3 del Tribunal de Impugnación confirmó la condena a Lidia Raquel Cardozo, impuesta en septiembre de 2025, bajo el delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.
El fiscal Santiago López Soto sostuvo que la mujer fue la autora de la agresión contra el menor con un elemento contundente, que provocó en el menor una grave lesión en la cabeza que derivó en su fallecimiento, incluso, la autopsia determinó que la causa del deceso fue un traumatismo encéfalo craneano grave por lesión punzo-penetrante.
Homicidio: el caso desgarrador de la mujer con su hijo
El hecho que no deja de sorprender por que involucra a una madre e hijo, ocurrió el 31 de agosto de 2023, en el domicilio que ambos compartían, ubicado en el barrio Solidaridad.
Tras un episodio confuso, el menor fue llevado por su madre y un albañil al Hospital Papa Francisco, sin signos vitales y con una contundente lesión en la cabeza.
En un principio, la imputada sostuvo, en cada oportunidad, que el niño se habría caído de una obra en construcción, versión que no fue aceptada por la corte ya que partir de la prueba testimonial, médica y pericial, la fiscalía demostró que meses antes del fallecimiento, la acusada había ejercido violencia física contra el niño, lo que fue denunciado en el ámbito escolar.
Con base en estos elementos, el Tribunal, integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, hizo lugar al planteo fiscal y condenó a Lidia Raquel Cardozo a la pena de prisión perpetua por homicidio.