Jubilados desaparecidos en Chubut: las últimas novedades del caso al cumplirse 4 meses de angustia y dolor

Este miércoles se cumplen cuatro meses desde que Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, pareja de jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia, Chubut, no dejaran rastros y sí muchos interrogantes por sus ausencias.
Los jubilados desaparecidos fueron vistos por última vez el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia y, en medio de una intensa búsqueda y una investigación que no ha dado grandes frutos, son nulas las pistas que hay para dar certezas sobre el resonante caso.
Los primeros días de diciembre de 2025, Ministerio de Seguridad Nacional impuso una recompensa para quien aporte datos. Esta novedad llegó a ser una esperanza para las familias de los jubilados desaparecidos, pero que no llegó a buen puerto al día de la fecha.
Jubilados desaparecidos en Chubut: la historia de amor
Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder habían empezado una relación hacía pocas semanas y aquel fin de semana decidieron emprender un viaje romántico, pero algo salió mal. El 11 de octubre salieron del domicilio del jubilado, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut.
Sin embargo, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.
Durante estos cuatro meses se llevaron a cabo operativos de gran magnitud, pero la única pista firme es la camioneta de Kreder, la cual se halló días después en la zona conocida como “Zanjon de Visser”.
Las hipótesis sobre los jubilados desaparecidos
Los investigadores manejan tres hipótesis, a cuatro meses de que no se sepa nada de los jubilados desaparecidos:
- Desaparecieron por voluntad propia
- Sufrieron un accidente inesperado
- Fueron víctimas de un hecho delictivo, que terminó con el homicidio de ambos
El mensaje conmovedor de Laura Kreder
Laura Kreder, hija de Alberto Pedro Kreder, publicó hace menos de un mes en sus redes sociales, un emotivo mensaje sobre su papá: