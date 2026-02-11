Jubilados desaparecidos en Chubut: las últimas novedades del caso al cumplirse 4 meses de angustia y dolor

jubilados-desaparecidos-chubut

Jubilados desaparecidos en Chubut: la historia de amor

Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder habían empezado una relación hacía pocas semanas y aquel fin de semana decidieron emprender un viaje romántico, pero algo salió mal. El 11 de octubre salieron del domicilio del jubilado, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut.

Sin embargo, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.

Durante estos cuatro meses se llevaron a cabo operativos de gran magnitud, pero la única pista firme es la camioneta de Kreder, la cual se halló días después en la zona conocida como “Zanjon de Visser”.

Las hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

Los investigadores manejan tres hipótesis, a cuatro meses de que no se sepa nada de los jubilados desaparecidos:

Desaparecieron por voluntad propia

Sufrieron un accidente inesperado

Fueron víctimas de un hecho delictivo, que terminó con el homicidio de ambos

El mensaje conmovedor de Laura Kreder

Laura Kreder, hija de Alberto Pedro Kreder, publicó hace menos de un mes en sus redes sociales, un emotivo mensaje sobre su papá: