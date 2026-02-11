Los números del Loto que hicieron que un jubilado gane casi 6.000 millones de pesos

Hoy ya jubilado, el hombre seguía teniendo el mismo sueño: ganar una plata extra que le permitiera tener su propia casa tras muchos años de alquiler. Fue así como llegó a la agencia de quiniela hace unos días y decidió dar los seis números para el Loto en los que tenía volcados toda su esperanza. Tal vez, en esta ocasión, se podía cumplir.

Nadie sabe cuál fue la reacción del jubilado en el momento en que se dio cuenta que sus seis números le acababan de dar un premio millonario. Solo se sabe que unos días después apareció en la Agencia de Quiniela a compartir su alegría y a pedir que nadie sepa que es él.

Loto Plus.jpg

Cuáles fueron los números ganadores del Loto

Los números que permitieron que este jubilado mendocino ganara el loto fueron: 00, 05, 11, 13, 26 y 30. Gracias a ellos, el hombre ganó el sorteo Tradicional que tenía un pozo de $1.902.589.471. Además, se alzó con una cifra de $3.805.178.943 gracias al Número Plus, que en esta ocasión fue el 1.

De esta manera, el premio total del Loto fue de $5.707.768.413, aunque esta cifra se reduce a $3.710.049.468, tras el descuento del 35% que se le debe realizar. Claramente, en este caso, al jubilado no le va a importar mucho ese descuento, lo que le debe importar es que su sueño está a punto de cumplirse, que podrá dejar de alquilar y tener una vida tranquila.