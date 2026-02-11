En vivo: el Senado debate la reforma laboral tras el acuerdo con gobernadores y aliados

mariana juri patricia bullrich senado

Otro punto importante para llegar a la sesión de este miércoles con chances de media sanción y baja conflictividad en las calles, es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT por el aporte solidario que los trabajadores realizan a los gremios. El proyecto que llega al recinto mantiene por dos años esa cuota - aunque con un tope del 2%- y sin rebaja de las cargas para las obras sociales, que se mantienen en el 6%.

También quedó el texto de la reforma laboral el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Por otra parte, el gobierno nacional aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos excluyendo la autorización a las billeteras virtuales que incluía el proyecto original.

Dos votos desde Mendoza para la reforma laboral

Mariana Juri y Rodolfo Suarez son los mendocinos que apoyarán el proyecto de reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado. Anabel Fernández Sagasti, del peronismo, ya se ha manifestado en contra.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo Bullrich el martes sobre entendimiento con la UCR, el PRO y partidos provinciales.

La Libertad Avanza tiene 20 legisladores y cuenta con el respaldo de los 10 de la UCR; tres del PRO; uno del Frente Cívico; dos del Frente de la Concordia; uno de Despierta Chubut; uno de Primero los Salteños, otro de Independencia, otro Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, con lo que totalizan 41 votos.

Alfredo Cornejo Diego Santilli reforma laboral

Si bien aún hay incertidumbre sobre los votos de los senadores santacruceños y el de la senadora de Córdoba Alejandra Vigo, el oficialismo entiende que le dan los números para lograr la media sanción de la reforma laboral y mandarla a Diputados.

Otros cambios acordados para la reforma laboral

Bullrich aseguró, además, que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías, por pedido del radicalismo: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

El capítulo impositivo, en tanto, se mantendrá con excepción de la rebaja de Ganancias, con lo cual se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI) que establece beneficios fiscales para las nuevas inversiones como la amortización acelerada de ganancias y del IVA.

senado congreso.jpg El Senado, antes de la nueva conformación.

Sobre el Estatuto del Periodista, la líder del bloque de LLA confirmó su derogación, aunque anticipó que se darán 6 meses de plazo para la negociación de un nuevo convenio colectivo de trabajo.

Antes de ingresar al Senado este miércoles, Patricia Bullrich se mostró confiada en que se logrará la aprobación de la reforma laboral.