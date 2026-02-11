Gremios locales se concentraron en la Legislatura de Mendoza para manifestarse en contra del proyecto de reforma laboral que el Senado nacional debate este miércoles.
Gremios se manifestaron en contra de la reforma laboral en la puerta de la Legislatura
En sintonía con los gremios nacionales, hubo concentraciones en la peatonal Sarmiento. La reforma laboral se trata este miércoles en el Senado
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y organizaciones sociales ocuparon parte de la peatonal Sarmiento para visibilizar la protesta.
De la concentración también participaron jubilados y familiares de la Policía y el Servicio Penitenciario de Mendoza.
Debido a las protestas, se cortó media calzada en la calle Patricias Mendocinas, frente a la Plaza Independencia.
A nivel nacional, la movilización encabezada por la CGT y las dos CTA se espera para pasado el mediodía, en las afueras del Congreso.
Paro de pilotos por la reforma laboral
Las aerolíneas aconsejaron a los pasajeros chequear el estado de sus vuelos durante el miércoles de protesta, dado que la Asociación de Pilotos de Línes Aéreas (APLA) se sumó al paro en rechazo de la reforma laboral.
La medida de fuerza se llevará a cabo en los aeropuertos de Buenos Aires: el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza entre las 15 y 18.
El reclamo de Ampros por la reforma laboral y la apertura de paritarias
"Nos convocamos para decirle a nuestros legisladores que la reforma laboral que quieren aprobar es regresiva, no se trata de una reforma que genere más trabajo. Lo que buscan es una mayor flexibilización laboral y no mejorar las condiciones laborales de los argentinos”, aseguró en las afueras de la Legislatura Marcela Mora, secretaria gremial de Ampros.
El gremio que agrupa a profesionales de la salud aprovechó la manifestación para exigirle al gobernador Alfredo Cornejo la reapertura de paritarias: "Necesitamos recomponer el salario, por los trabajadores y por la comunidad que no está teniendo el acceso que merece a la salud pública”, dijo la sindicalista.