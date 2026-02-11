Gremios se manifestaron en contra de la reforma laboral en la puerta de la Legislatura

policia reclamo reforma laboral Familiares de policías y miembros del Servicio Penitenciario se hicieron presente en el reclamo contra la reforma laboral.

Debido a las protestas, se cortó media calzada en la calle Patricias Mendocinas, frente a la Plaza Independencia.

A nivel nacional, la movilización encabezada por la CGT y las dos CTA se espera para pasado el mediodía, en las afueras del Congreso.

Paro de pilotos por la reforma laboral

Las aerolíneas aconsejaron a los pasajeros chequear el estado de sus vuelos durante el miércoles de protesta, dado que la Asociación de Pilotos de Línes Aéreas (APLA) se sumó al paro en rechazo de la reforma laboral.

La medida de fuerza se llevará a cabo en los aeropuertos de Buenos Aires: el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza entre las 15 y 18.

El reclamo de Ampros por la reforma laboral y la apertura de paritarias

"Nos convocamos para decirle a nuestros legisladores que la reforma laboral que quieren aprobar es regresiva, no se trata de una reforma que genere más trabajo. Lo que buscan es una mayor flexibilización laboral y no mejorar las condiciones laborales de los argentinos”, aseguró en las afueras de la Legislatura Marcela Mora, secretaria gremial de Ampros.

El gremio que agrupa a profesionales de la salud aprovechó la manifestación para exigirle al gobernador Alfredo Cornejo la reapertura de paritarias: "Necesitamos recomponer el salario, por los trabajadores y por la comunidad que no está teniendo el acceso que merece a la salud pública”, dijo la sindicalista.