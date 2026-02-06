Ya pasaron poco más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, el joven que fue asesinado de dos disparos por la asesina Nahir Galarza, de 19, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Cuándo podría Nahir Galarza salir de la cárcel y recuperar la libertad
La joven Nahir Galarza tiene 27 años y fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, en 2017
Actualmente, Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua, pasa sus días en Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná, Entre Ríos.
Fue en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando Nahir Galarza mató a su novio de dos balazos por la espalda en la calle General Paz, entre Pueyrredón y Artigas, donde se encontró el cuerpo al lado de su motocicleta.
Nahir Galarza fue hallada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo el 3 de julio de 2018 y se descartó que el damnificado haya ejercido violencia contra la implicada.
Se trata de la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina (19 años, 7 meses y 21 días).
La Cámara de Casación Penal de Concordia ratificó la condena, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos denegó la impugnación contra la pena impuesta.
Nahir Galarza y su novio Fernando Pastorizzo salían desde 2012 y la joven no contaba con antecedentes.
Entre algunas discusiones de pareja y peleas en la vía pública, Fernando Pastorizzo apareció con un ojo morado luego de una trifulca que mantuvo con Nahir Galarza y una amiga, la noche siguiente a la Navidad del 2017.
La idea del muchacho era separarse de Nahir Galarza, pero ella no quería. Se volvieron a juntar el 29 de diciembre en la casa de los padres de ella y tuvieron relaciones sexuales.
Luego, antes del amanecer, Nahir Galarza tomó un arma reglamentaria de arriba de la heladera de la casa de su papá, un ex policía, y le disparó dos veces, primero por la espalda y luego en el pecho.
Nahir Galarza: cuándo podría salir de la cárcel y recuperar la libertad
Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, tiene una sentencia de 35 años de cumplimiento efectivo, lo que quiere decir que recién podría obtener la libertad en 2052, cuando tenga 53 años.
Qué hace Nahir Galarza en la cárcel
Nahir Galarza, encerrada en la cárcel de mujeres de Paraná por el homicidio de Fernando Pastorizzo, dedica sus días a estudiar Psicología Social y asistir a talleres.
La joven no cuenta con acceso a teléfonos celulares ni redes sociales. Su última conexión real data de 2019.
La Justicia rechazó en 2024 un pedido para contar con un dispositivo móvil.