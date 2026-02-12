Diseño: la birome BIC se convirtió en una lámpara que brilló en una de las muestras más importantes del mundo

Diseño birome bic lámpara roja Esta BIC en la oficina tiene un papel más "brillante". @marioparoli_design

La transformación que logró fue mágica:

El tubo central, donde antes descansaba la tinta, ahora alberga una fuente de luz LED cálida que recorre toda la pieza, transformando el plástico en una escultura brillante.

Paroli no escatimó en detalles. El cuerpo hexagonal transparente, el capuchón con su clásico orificio y el extremo de color están ahí, presentes en versiones de pie, colgante y de pared.

La colección respeta la trilogía sagrada: azul, negro y rojo, colores que, al encenderse, inundan el ambiente con una sensibilidad que es, al mismo tiempo, futurista y profundamente nostálgica.

De la escritura al espacio habitable

Lo que hace atractiva a la lámpara BIC de Seletti no pasa solo por su tamaño, sino lo por lo que representa. No intenta "ennoblecer" el bolígrafo con materiales preciosos como el oro o el mármol, lo celebra en su simpleza original de plástico.

Es un tributo a la democratización del diseño. Ese objeto que atravesó generaciones ahora podrá iluminar nuestras casas, recordándonos que la belleza no siempre está en lo complejo, sino en lo que nos es familiar. En 2026, la birome ya no escribe historias en papel: ahora las ilumina en el salón de nuestras casas.

SaveClip.App_621743157_18549488365045945_4352888574050784741_n También en versión negra la lámpara BIC. @marioparoli_design

La birome, un invento argentino

Detrás de este objeto global hay una historia hecha en Argentina: la birome original -tal como se la conoce- fue desarrollada y patentada en Argentina por Ladislao José Bíró, inventor húngaro radicado en el país desde 1940.

En 1943, Bíró registró el bolígrafo en Buenos Aires y dio origen a uno de los inventos argentinos más influyentes del siglo XX.

Esa carga simbólica potencia aún más el gesto de Seletti: llevar un invento nacido de la funcionalidad extrema al terreno del diseño emocional.