El tren de China que quiere jubilar a los aviones: a 1.000 km/h, esta construcción será más rápida que el sonido

Estas cifras representan no solo un avance técnico, sino también una promesa de transformación en la movilidad humana. Un viaje que hoy requiere horas en avión podría reducirse a minutos sobre rieles. El potencial de esta tecnología va más allá de la rapidez. Pero, ¿cómo es que China lo logró?

China Aerospace Science and Industry Corporation (1)

¿Cómo es que China rompe el récord de velocidad?

A diferencia de los trenes convencionales, que dependen del contacto físico entre ruedas y rieles, este sistema utiliza campos magnéticos para suspender la cápsula de pasajeros sobre la vía, eliminando la fricción y permitiendo un desplazamiento fluido y silencioso.

La incorporación de túneles con vacío parcial reduce drásticamente la resistencia del aire, un factor que limita la velocidad de casi todos los vehículos terrestres actuales. La combinación de estas tecnologías ofrece la posibilidad de recorrer grandes distancias en un tiempo mínimo, acercando ciudades que hoy parecen lejanas.

El proyecto de construcción está dividido en tres fases:

Fase 1: Alcanzar los 1,000 km/h para conectar nodos regionales (p. ej., Beijing a Shanghai en 90 minutos).

Alcanzar los para conectar nodos regionales (p. ej., Beijing a Shanghai en 90 minutos). Fase 2: Llegar a los 2,000 km/h para transporte nacional.

Llegar a los para transporte nacional. Fase 3: Una meta teórica de hasta 4,000 km/h para conexiones internacionales en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

La eficiencia energética que ofrece la levitación magnética, combinada con la reducción de fricción en túneles de baja presión, plantea una alternativa más sostenible frente a los vuelos comerciales. Además, la posibilidad de conectar ciudades medianas y grandes de manera casi instantánea podría redefinir la planificación urbana y las relaciones económicas entre regiones, haciendo del tren supersónico una infraestructura estratégica para el futuro.

Sin embargo, los desafíos son enormes. Mantener el vacío en largos túneles, garantizar la seguridad a velocidades extremas y desarrollar la infraestructura necesaria son obstáculos complejos que aún deben resolverse. Aun así, cada prueba exitosa representa un paso hacia un horizonte en el que los viajes supersónicos terrestres no serán ciencia ficción, sino una realidad tangible, capaz de cambiar nuestra manera de desplazarnos y de concebir la distancia.