Mercado Libre liquida Smart TV de 85 pulgadas antes del mundial

Pero el que más destaca es un televisor Smart TV de 85 pulgadas marca Philips. Según el sitio de Mercado Libre, el precio original es de $7.368.173 y se encuentra rebajado a $2.999.999, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

Se trata de un Smart TV Philips 85" 85PUG8209 Ambilight 4K. Según el sitio de Mercado Libre, es perfecto para aquellos que "buscan una experiencia visual inmersiva y de alta calidad".

El sistema de este Smart TV permite conectarse a todas las aplicaciones de streaming y además, proyecta un halo de luz en las paredes que sirve para brindar un efecto envolvente. También cuenta con múltiples puertos HDMI y USB, así como conectividad Wi-Fi y Bluetooth.

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En caso de que una persona quiera gastar menos cantidad de dinero, Mercado Libre y las empresas asociadas a la promoción también ofrecen otras opciones a menores costos y que van desde televisores Smart Tv de 40 pulgadas para arriba.