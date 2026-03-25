Mercado Libre liquida Smart TV de 85 pulgadas antes del mundial

Se acerca el Mundial de Fútbol y las empresas ya comenzaron a lanzar promociones de televisores Smart TV para que las familias actualicen el electrodoméstico más utilizado en todos los hogares. Muchos de estos televisores se pueden encontrar en Mercado Libre que lanzó una sección especial con importantes descuentos.
Entre los televisores Smart TV que se pueden encontrar en Mercado Libre se pueden encontrar algunos de última tecnología y con tamaños que van hasta las 65 pulgadas, pero lo más importante son los descuentos que van hasta el 50%.
Cuáles son los televisores con descuentos que hay en Mercado Libre
Son varias las marcas de Smart TV que se pueden encontrar con importantes descuentos en Mercado Libre, entre ellas aparecen empresas como BGH, Phillips, Noblex o LG.
Pero el que más destaca es un televisor Smart TV de 85 pulgadas marca Philips. Según el sitio de Mercado Libre, el precio original es de $7.368.173 y se encuentra rebajado a $2.999.999, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.
Se trata de un Smart TV Philips 85" 85PUG8209 Ambilight 4K. Según el sitio de Mercado Libre, es perfecto para aquellos que "buscan una experiencia visual inmersiva y de alta calidad".
El sistema de este Smart TV permite conectarse a todas las aplicaciones de streaming y además, proyecta un halo de luz en las paredes que sirve para brindar un efecto envolvente. También cuenta con múltiples puertos HDMI y USB, así como conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
En caso de que una persona quiera gastar menos cantidad de dinero, Mercado Libre y las empresas asociadas a la promoción también ofrecen otras opciones a menores costos y que van desde televisores Smart Tv de 40 pulgadas para arriba.