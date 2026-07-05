Cómo transformar la imagen de tu televisor y reproducir contenido en 4K gracias al puerto HDMI

DisplayPort.

Este tipo de cable permite que la potente señal de video y audio digital de tu computadora viaje de forma limpia hacia el Smart TV. Al hacer este puente tecnológico, es fundamental asegurarse de que tanto el puerto de la PC, el adaptador empleado y el puerto HDMI del televisor sean compatibles con las versiones modernas del estándar (como HDMI 2.0 o superior).

Esto garantiza el ancho de banda necesario para transmitir la enorme cantidad de datos que exige el formato 4K a 60 fotogramas por segundo, evitando parpadeos o caídas en la calidad y disfrutando de una imagen que es muy similar a la que podemos ver en una sala de cine.

Para realizar este truco tecnológico, primero se debe conectar el extremo DisplayPort a la salida de video de la computadora y el extremo HDMI a la entrada del televisor. Una vez encendidos los equipos, habrá que realizar la configuración del sistema operativo de la PC (como Windows o macOS).

En este paso es necesario ingresar a los ajustes de pantalla, seleccionar el televisor como monitor principal o extendido, y modificar manualmente la resolución de salida a 3840 x 2160 píxeles.

Cable HDMI.

Al configurar correctamente, notarás un cambio radical: los colores se volverán más vivos, los textos serán perfectamente nítidos y las películas o videojuegos en streaming mostrarán un nivel de detalle impresionante.

Por esto, el puerto HDMI de tu televisor, combinado con la salida de tu computadora, es la herramienta definitiva para transformar tu sala en un verdadero centro de entretenimiento en alta definición.