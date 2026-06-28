Por qué recomiendan poner papel aluminio abajo del televisor y qué beneficios tiene

Al colocar el papel aluminio, se crea una barrera protectora que evita que la suciedad o posibles manchas se adhieran al mueble, haciendo que la limpieza sea mucho más rápida y sencilla.

Por otro lado, los expertos en tecnología mencionan un beneficio ligado a la señal de las antenas de televisión digital de interior (TDT).

Este truco casero es desconocido por muchas personas.

Al igual que ocurre con el módem del wifi, las láminas metálicas pueden actuar de forma informal como un reflector de ondas electromagnéticas, direccionando la señal de manera eficiente para mejorar la estabilidad de la imagen en zonas con baja cobertura.

Las precauciones fundamentales que debes tener en cuenta

Pese a sus ventajas económicas, para que este truco casero sea eficiente y no signifique dificultades, los especialistas recomiendan seguir ciertos pilares que son fundamentales:

No obstruir la ventilación: lo primero que tienes que saber es que las ranuras de ventilación del televisor deben quedar completamente libres. Si tapas estas rejillas con el aluminio, el calor interno se elevará, poniendo en riesgo la vida útil de tu equipo por sobrecalentamiento.

Cuidado con los cables: el aluminio es un excelente conductor eléctrico. Asegúrate de colocar la lámina de manera totalmente plana y bien alejada de enchufes dañados o cables pelados para prevenir cualquier tipo de cortocircuito en el hogar.

Como puedes ver, este sencillo truco casero es una excelente alternativa protectora, siempre y cuando se implemente de manera responsable y prestando atención a la seguridad eléctrica de la casa.