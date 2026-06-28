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Truco casero efectivo

Por qué recomiendan poner papel aluminio abajo del televisor y qué beneficios tiene

Si colocas papel aluminio debajo del televisor de tu casa, puedes lograr diferentes beneficios. Las ventajas de este truco casero

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Más allá de la limpieza, este truco casero cuenta con grandes beneficios.

Más allá de la limpieza, este truco casero cuenta con grandes beneficios.

Con el paso del tiempo, el papel aluminio ha tomado la fama y el protagonismo en diferentes rincones del hogar gracias a su versatilidad. En este contexto, son muchas las personas que recomiendan implementar un particular truco casero: colocar una lámina de este material justo debajo de la TV.

Aunque a simple vista parezca una idea extraña o un mito urbano que se ha viralizado en las redes sociales, este método puede aportar variados beneficios relacionados con el mantenimiento de la casa y la conectividad del televisor.

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El papel aluminio gana popularidad en múltiples trucos caseros.

Los principales beneficios de colocar papel aluminio bajo el televisor

El primer gran motivo detrás de este truco casero es meramente de limpieza y cuidado del mobiliario. Los televisores, por su funcionamiento técnico continuo, tienden a irradiar calor hacia abajo, atrayendo partículas y acumulación de polvo en su base.

Al colocar el papel aluminio, se crea una barrera protectora que evita que la suciedad o posibles manchas se adhieran al mueble, haciendo que la limpieza sea mucho más rápida y sencilla.

Por otro lado, los expertos en tecnología mencionan un beneficio ligado a la señal de las antenas de televisión digital de interior (TDT).

Este truco casero es desconocido por muchas personas.&nbsp;

Este truco casero es desconocido por muchas personas.

Al igual que ocurre con el módem del wifi, las láminas metálicas pueden actuar de forma informal como un reflector de ondas electromagnéticas, direccionando la señal de manera eficiente para mejorar la estabilidad de la imagen en zonas con baja cobertura.

Las precauciones fundamentales que debes tener en cuenta

Pese a sus ventajas económicas, para que este truco casero sea eficiente y no signifique dificultades, los especialistas recomiendan seguir ciertos pilares que son fundamentales:

  • No obstruir la ventilación: lo primero que tienes que saber es que las ranuras de ventilación del televisor deben quedar completamente libres. Si tapas estas rejillas con el aluminio, el calor interno se elevará, poniendo en riesgo la vida útil de tu equipo por sobrecalentamiento.

  • Cuidado con los cables: el aluminio es un excelente conductor eléctrico. Asegúrate de colocar la lámina de manera totalmente plana y bien alejada de enchufes dañados o cables pelados para prevenir cualquier tipo de cortocircuito en el hogar.

Como puedes ver, este sencillo truco casero es una excelente alternativa protectora, siempre y cuando se implemente de manera responsable y prestando atención a la seguridad eléctrica de la casa.

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