Inicio Sociedad canela
Feng Shui

Si tenés ramas de canela y papel aluminio, te contamos cómo usarlos para la buena abundancia

Envolver las ramitas de canela en papel aluminio tiene un gran significado para el feng shui, ya que atrae abundancia y protección del dinero

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés ramas de canela y papel aluminio, te contamos cómo usarlos para la buena abundancia. Foto Canva

Si tenés ramas de canela y papel aluminio, te contamos cómo usarlos para la buena abundancia. Foto Canva

Cada persona en casa tiene sus creencias, rutinas y hábitos para que su energía personal sea la mejor. Para ello, muchos optan por poner en práctica las asociadas al feng shui y una de las más usadas para traer abundancia personal y a la casa es envolver las ramitas de canela en papel de aluminio.

La canela es un elemento muy usado para estos casos, sobre todo cuando la prosperidad, la protección energética y la de dinero y las oportunidades son lo que más se busca y lo mejor es que está al alcance de la mano; todo el mundo tiene alguna en casa.

El papel de aluminio, por su parte, también es un objeto muy utilizado, así que si buscaste y tenés las dos en casa, te enseñamos este ritual para atraer y fortalecer el bienestar económico y la buena energía.

El papel aluminio protege la canela preservando su carga energ&eacute;tica y haciendolo que sirva como un im&aacute;n. Foto TN

El papel aluminio protege la canela preservando su carga energética y haciendolo que sirva como un imán. Foto TN

Por qué hay que envolver una ramita de canela en papel aluminio

En el feng shui, la canela es un elemento de protección y un imán para las energías especialmente positivas. Se cree que cuando se envuelve en un papel como lo es el de aluminio, lo que hace es potenciar sus efectos de imán y mantener la abundancia activa por más tiempo.

Además, al ser pequeño, puedes usarlo como un amuleto de la suerte que te acompañe a todos lados. Ponlo en la mochila, en la cartera, en la billetera o en el bolsillo y eso alejará malas vibras del ambiente y acompañará como un amuleto para atraer la abundancia, un buen ánimo y la buena suerte.

Para qué sirve este ritual y cómo debo hacer para atraer la abundancia realmente

Este ritual o truco casero es ideal para la abundancia. Foto Cronista

Este ritual o truco casero es ideal para la abundancia. Foto Cronista

Cuando empiece cada mes, comiences un nuevo trabajo, vivas un momento importante o simplemente tu intuición te diga que es momento de hacerlo, puedes llevarlo en tu billetera, mochila de mano o cartera. Lo que siempre esté a tu alcance y al alcance de tu dinero.

Dejarla del lado sureste de la casa atraerá riqueza; en los cajones, escritorios o áreas relacionadas al trabajo hará fluir la abundancia. Además ayudará a:

  • La canela ayuda a atraer oportunidades económicas.
  • Acompañar nuevos proyectos.
  • Brindar protección energética.
  • Favorecer el movimiento del dinero.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar