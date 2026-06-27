Si tenés ramas de canela y papel aluminio, te contamos cómo usarlos para la buena abundancia

El papel aluminio protege la canela preservando su carga energética y haciendolo que sirva como un imán. Foto TN

Por qué hay que envolver una ramita de canela en papel aluminio

En el feng shui, la canela es un elemento de protección y un imán para las energías especialmente positivas. Se cree que cuando se envuelve en un papel como lo es el de aluminio, lo que hace es potenciar sus efectos de imán y mantener la abundancia activa por más tiempo.

Además, al ser pequeño, puedes usarlo como un amuleto de la suerte que te acompañe a todos lados. Ponlo en la mochila, en la cartera, en la billetera o en el bolsillo y eso alejará malas vibras del ambiente y acompañará como un amuleto para atraer la abundancia, un buen ánimo y la buena suerte.

Para qué sirve este ritual y cómo debo hacer para atraer la abundancia realmente

Este ritual o truco casero es ideal para la abundancia. Foto Cronista

Cuando empiece cada mes, comiences un nuevo trabajo, vivas un momento importante o simplemente tu intuición te diga que es momento de hacerlo, puedes llevarlo en tu billetera, mochila de mano o cartera. Lo que siempre esté a tu alcance y al alcance de tu dinero.

Dejarla del lado sureste de la casa atraerá riqueza; en los cajones, escritorios o áreas relacionadas al trabajo hará fluir la abundancia. Además ayudará a: