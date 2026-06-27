Si tenés ramas de canela y papel aluminio, te contamos cómo usarlos para la buena abundancia

Cada persona en casa tiene sus creencias, rutinas y hábitos para que su energía personal sea la mejor. Para ello, muchos optan por poner en práctica las asociadas al feng shui y una de las más usadas para traer abundancia personal y a la casa es envolver las ramitas de canela en papel de aluminio.
La canela es un elemento muy usado para estos casos, sobre todo cuando la prosperidad, la protección energética y la de dinero y las oportunidades son lo que más se busca y lo mejor es que está al alcance de la mano; todo el mundo tiene alguna en casa.
El papel de aluminio, por su parte, también es un objeto muy utilizado, así que si buscaste y tenés las dos en casa, te enseñamos este ritual para atraer y fortalecer el bienestar económico y la buena energía.
Por qué hay que envolver una ramita de canela en papel aluminio
En el feng shui, la canela es un elemento de protección y un imán para las energías especialmente positivas. Se cree que cuando se envuelve en un papel como lo es el de aluminio, lo que hace es potenciar sus efectos de imán y mantener la abundancia activa por más tiempo.
Además, al ser pequeño, puedes usarlo como un amuleto de la suerte que te acompañe a todos lados. Ponlo en la mochila, en la cartera, en la billetera o en el bolsillo y eso alejará malas vibras del ambiente y acompañará como un amuleto para atraer la abundancia, un buen ánimo y la buena suerte.
Para qué sirve este ritual y cómo debo hacer para atraer la abundancia realmente
Cuando empiece cada mes, comiences un nuevo trabajo, vivas un momento importante o simplemente tu intuición te diga que es momento de hacerlo, puedes llevarlo en tu billetera, mochila de mano o cartera. Lo que siempre esté a tu alcance y al alcance de tu dinero.
Dejarla del lado sureste de la casa atraerá riqueza; en los cajones, escritorios o áreas relacionadas al trabajo hará fluir la abundancia. Además ayudará a:
- La canela ayuda a atraer oportunidades económicas.
- Acompañar nuevos proyectos.
- Brindar protección energética.
- Favorecer el movimiento del dinero.