Envolver el pasaporte en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En la era de la hiperconectividad, la seguridad de nuestros documentos de identidad ha pasado del plano físico al digital. Recientemente, un consejo de viaje se ha vuelto viral entre los viajeros frecuentes: envolver el pasaporte en papel aluminio.
Aunque parezca un truco casero sacado de una película de espionaje, esta práctica tiene un fundamento técnico sólido destinado a prevenir el robo de datos, y todo gracias a papel aluminio.
La fragilidad de los pasaportes biométricos
La mayoría de los pasaportes modernos son "biométricos" o electrónicos. Estos contienen un chip de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) que almacena tu foto, nombre, fecha de nacimiento y otros datos. El problema surge porque estos pueden ser vulnerados.
Sin una protección adecuada, un delincuente con un lector RFID de bajo costo podría, en teoría, "escanear" tu información simplemente pasando cerca de tu mochila o bolsillo en aeropuertos o estaciones concurridas. En el mundo de la seguridad, a esta acción se la conoce como skimming digital.
En este sentido, el papel aluminio actúa como una "Jaula de Faraday". Este principio físico establece que un contenedor recubierto de metal conductor bloquea los campos eléctricos externos. Entonces, creas una barrera que evita el accesso a estos datos.
Si bien es una medida efectiva, es importante notar que el papel aluminio es frágil y puede romperse tras varios usos, dejando "huecos" por donde la señal podría filtrarse. Además, presentar un documento envuelto podría generar demoras o preguntas incómodas. Por eso, debes elegir el momento exacto para hacerlo.
Para quienes buscan una solución más duradera y estética, existen fundas con bloqueo RFID integradas que cumplen la misma función que el papel aluminio pero con mayor resistencia.
Qué es el skimming y por qué el papel aluminio es su peor enemigo
Este término se refiere al robo de información de tarjetas o documentos de identidad mediante el uso de lectores de radiofrecuencia (RFID) no autorizados.
Cuando envuelves un objeto en un material conductor como el aluminio, las ondas electromagnéticas del lector externo no pueden penetrar el metal. En su lugar, las cargas eléctricas se distribuyen por la superficie exterior de la lámina, dejando el interior en un "silencio radioeléctrico".