La temporada vacacional de verano se enfrenta a una de las peores crisis ambientales de los últimos años debido a una acumulación histórica de sargazo en las costas del Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe. Millones de toneladas de esta macroalga amenazan con impactar severamente el turismo, la economía local y la salud de residentes y visitantes de la región.
¿Peligran las vacaciones en la playa? México, Florida y el Caribe bajo alerta máxima
Una acumulación histórica de más de 40 millones de toneladas de sargazo amenaza la temporada vacacional de 2026. Autoridades de Quintana Roo, Florida y el Caribe encienden las alarmas
El origen de una cifra y una preocupación extrema
Estudios y monitoreos satelitales operados por la Universidad del Sur de Florida(USF) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmaron que la biomasa de sargazo en el océano ha alcanzado niveles nunca antes registrados. Tan solo durante el mes de mayo, el volumen estimado flotante llegó a las 40 millones de toneladas métricas.
Los análisis científicos señalan tres factores determinantes detrás de este incremento acelerado:
- El aumento global en la temperatura superficial del océano, el cual acelera drásticamente el ciclo de reproducción de la planta.
- El exceso de nutrientes provenientes del derrame de fertilizantes agrícolas e industriales de grandes ríos como el Amazonas, que actúan como abono en el mar.
- Las variaciones en las corrientes y vientos marinos que arrastran el alga de forma masiva a través del llamado "Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico".
Los destinos turísticos más afectados por el sargazo
La masiva llegada del alga parda ya genera alarma en los principales centros vacacionales de la región, provocando cancelaciones hoteleras y pérdidas comerciales para restaurantes y comercios locales:
- México: En el estado de Quintana Roo, la Red de Monitoreo de Sargazo mantiene en alerta roja a decenas de playas de la Riviera Maya, Cancún y Cozumel, mientras las autoridades intensifican las labores de recolección marina.
- Estados Unidos: El sur de Florida sufre el impacto directo en playas turísticas de los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe (Key West), donde se han tenido que implementar operativos especiales de limpieza diaria.
- El Caribe: Territorios como la República Dominicana, Jamaica, Cuba y Puerto Rico también registran densas capas de vegetación marina acumulada en sus litorales, alterando el característico paisaje de aguas turquesas.
Advertencia de salud por gases tóxicos
Más allá del impacto visual y económico, las autoridades sanitarias han emitido alertas sobre un peligro oculto para la salud pública. Al acumularse en la arena expuesta al sol, el sargazo inicia un proceso rápido de descomposición que libera sulfuro de hidrógeno y amoníaco, gases conocidos por despedir un fuerte olor a huevo podrido.
Los departamentos de salud locales recomiendan a la población civil tomar las siguientes precauciones:
- Evitar nadar o permanecer cerca de zonas con altas concentraciones de la planta en descomposición.
- Alejar estrictamente a niños y mascotas de las acumulaciones de alga en la orilla.
- Monitorear síntomas respiratorios, ya que estos gases son altamente irritantes para personas que padecen asma o afecciones pulmonares crónicas.
- Mantener cerradas las ventanas de hogares u hoteles que se encuentren ubicados inmediatamente frente a las playas afectadas.
Proyecciones para los próximos meses
Los modelos climáticos y oceanográficos apuntan a que los arribos masivos continuarán de manera constante durante el resto de la temporada. Las recomendaciones oficiales para los viajeros nacionales e internacionales incluyen la consulta obligatoria de mapas interactivos y reportes de monitoreo en tiempo real antes de planificar traslados hacia las zonas afectadas