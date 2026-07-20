Río Negro busca legalizar la venta comercial de carne de jabalí y guanaco

Ante la caída del consumo de carne vacuna y la búsqueda de nuevas alternativas económicas, el gobierno de Río Negro impulsa un proyecto para formalizar la comercialización de carnes salvajes. La iniciativa busca incorporar al jabalí y al guanaco como opciones proteicas legales en las carnicerías y restaurantes locales, dejando atrás la limitación actual que restringe esta actividad a la caza sanitaria y al consumo informal.
Exigencias sanitarias y control de sobrepoblación
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico provincial, propone modificar la Ley de Carnes para agilizar la habilitación de los establecimientos elaboradores. Esta formalización exige implementar un estricto control sanitario fiscalizado de manera conjunta por los municipios, la provincia y el Senasa, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades como la triquinosis.
Además del impacto económico, la medida guarda un claro objetivo ambiental: incentivar la comercialización del jabalí europeo ayudará a atenuar la sobrepoblación de esta especie invasora que destruye los ecosistemas autóctonos y genera pérdidas millonarias en el sector agropecuario.
La tendencia se extiende a otras provincias
Río Negro no es la única jurisdicción que explora el mercado de las carnes no tradicionales. Como antecedente directo, Santa Cruz ya comercializa carne de guanaco a precios significativamente más bajos que la carne vacuna para contener la sobrepoblación del animal.
En la misma línea, Corrientes avanza con la creación de un frigorífico multiespecie para faenar ciervos y chanchos salvajes, especies declaradas plaga por los destrozos que provocan en los campos arroceros. Por su parte, Chubut implementó una prueba piloto en Trelew para vender cortes, empanadas y embutidos elaborados con carne de burro.