Río Negro busca legalizar la venta comercial de carne de jabalí y guanaco

Impulsan la venta legal de jabalí y guanaco en locales gastronómicos de Río Negro.

Exigencias sanitarias y control de sobrepoblación

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico provincial, propone modificar la Ley de Carnes para agilizar la habilitación de los establecimientos elaboradores. Esta formalización exige implementar un estricto control sanitario fiscalizado de manera conjunta por los municipios, la provincia y el Senasa, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades como la triquinosis.

Río Negro incentiva la comercialización de jabalí para combatir una especie invasora.

Además del impacto económico, la medida guarda un claro objetivo ambiental: incentivar la comercialización del jabalí europeo ayudará a atenuar la sobrepoblación de esta especie invasora que destruye los ecosistemas autóctonos y genera pérdidas millonarias en el sector agropecuario.