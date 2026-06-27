Es uno de los países más frío del mundo, no produce un grano de café pero es la nación que más lo consume

La cifra nacional se ve afectada por la inclusión de niños en el denominador, entre los adultos finlandeses, la ingesta diaria típica está más cerca de cuatro a nueve tazas dependiendo de la jornada laboral.

Las pausas para el café en el lugar de trabajo (kahvitauko) son obligatorias en muchos convenios colectivos laborales finlandeses, y un hogar que sirve "kahvipöytä" (mesa de café) para invitados pondrá sándwiches fríos, pan rebanado, varios tipos de galletas y pasteles junto con repetidas recargas de kahvia.

¿Cómo se toma el café en Finlandia?

El método tradicional de Finlandia de preparación es una variación de tueste ligero del café turco donde el agua y los posos se llevan a ebullición varias veces. Los tuestes ligeros siguen predominando, pero el café de especialidad con tuestes más oscuros y granos de origen único ha ganado terreno significativamente en Helsinki y Tampere desde la década de 2010.

Si te invitan a una casa finlandesa, espera como mínimo una cafetera caliente y no te molestes en pedir descafeinado, que sigue siendo muy difícil de encontrar en los países nórdicos.