Es uno de los países más frío del mundo, no produce un grano de café pero es la nación que más lo consume

El café es un producto emblemático no solo para América del Sur, sino para el mundo entero. Esta bebida destaca por su aroma, sabor y diversidad de presentaciones, y se ha convertido en un elemento central de la cultura, la economía y la identidad de varios países. No solo toma cuando hace frío sino todo el año.
Los países que más café consumen per cápita en el mundo se encuentran en el norte de Europa, específicamente en los países nórdicos, donde el café se ha convertido en un ritual diario durante casi tres siglos.
El país que más café consume
Finlandia lidera el mundo según la medida tradicional per cápita, con aproximadamente 26 a 29 libras de café por persona al año (unas cuatro tazas al día para toda la población, incluidos los niños), seguida de cerca por Noruega y Suecia.
La cifra nacional se ve afectada por la inclusión de niños en el denominador, entre los adultos finlandeses, la ingesta diaria típica está más cerca de cuatro a nueve tazas dependiendo de la jornada laboral.
Las pausas para el café en el lugar de trabajo (kahvitauko) son obligatorias en muchos convenios colectivos laborales finlandeses, y un hogar que sirve "kahvipöytä" (mesa de café) para invitados pondrá sándwiches fríos, pan rebanado, varios tipos de galletas y pasteles junto con repetidas recargas de kahvia.
¿Cómo se toma el café en Finlandia?
El método tradicional de Finlandia de preparación es una variación de tueste ligero del café turco donde el agua y los posos se llevan a ebullición varias veces. Los tuestes ligeros siguen predominando, pero el café de especialidad con tuestes más oscuros y granos de origen único ha ganado terreno significativamente en Helsinki y Tampere desde la década de 2010.
Si te invitan a una casa finlandesa, espera como mínimo una cafetera caliente y no te molestes en pedir descafeinado, que sigue siendo muy difícil de encontrar en los países nórdicos.