Un descubrimiento en lo profundo de la selva: ciudad maya perdida por siglos

Una enorme plataforma de piedra caliza capturó la atención del equipo científico. Alberto Vázquez comentó para la AFP: "Es una estructura muy particular. No tenemos ningún registro hasta el momento de una correlación con otros sitios antiguos". La roca grabada ilustra una escena sagrada con dos personajes. Según Espinoza García: "Tienen un cuenco, reciben algo; pensamos que es un líquido. Obviamente, en ese contexto, es un líquido divino; pensamos que sería agua".

Últimos días para la sociedad milenaria

El edificio más imponente resultó ser un templo piramidal de doce metros de altura, construido bajo el estilo Río Bec. Las excavaciones expusieron catorce estelas o altares tallados con símbolos intactos. Los epigrafistas notaron una fecha grabada equivalente al año 849 de nuestra era. La época coincide con el colapso demográfico masivo de los mayas en las tierras bajas.

El experto Ivan Šprajc coordinó las expediciones terrestres. El líder del proyecto reflexionó sobre su labor en declaraciones pasadas a The Guardian: "Me dije a mí mismo bastantes veces que esta es la última temporada, porque es muy difícil. Pero es una gran recompensa cuando encuentras un sitio nuevo. Es un trabajo duro, pero es muy romántico".