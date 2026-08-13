Por qué parte del cuerpo hay que empezar a ducharse para tener una mejor higiene según la dermatología

Este orden garantiza dos beneficios clave para la salud cutánea:

Eliminación de residuos químicos: Si se lava primero el cuerpo y al final el cabello, los restos de acondicionador o champú quedan depositados sobre la piel ya limpia. Esto puede obstruir los poros o causar irritaciones y resequedad.

Si se lava primero el cuerpo y al final el cabello, los restos de acondicionador o champú quedan depositados sobre la piel ya limpia. Esto puede obstruir los poros o causar irritaciones y resequedad. Mayor eficiencia en la limpieza: El agua jabonosa que baja desde la cabeza ablanda la suciedad acumulada en el resto del cuerpo, facilitando la limpieza general.

El esquema de lavado paso a paso

Para asegurar la higiene y proteger la piel de agentes externos como el polvo o las células muertas, el recorrido recomendado durante la ducha es el siguiente:

Cabello y cuero cabelludo: Aplicación y enjuague completo de champú y acondicionador.

Aplicación y enjuague completo de champú y acondicionador. Cuello, hombros y brazos: Limpieza de la zona superior del torso.

Limpieza de la zona superior del torso. Torso y zona media: Lavado de pecho, espalda, abdomen y áreas íntimas.

Lavado de pecho, espalda, abdomen y áreas íntimas. Piernas y pies: Finalización del proceso en las extremidades inferiores.

Frecuencia recomendada y cuidado de la piel

Además de la técnica de lavado, los profesionales advierten sobre el impacto de la frecuencia del baño. Ducharse en exceso o utilizar agua a temperaturas muy elevadas puede remover los aceites naturales que protegen la epidermis.

En términos generales, los dermatólogos sugieren que una frecuencia de cuatro a cinco veces a la semana resulta suficiente para mantener una buena higiene en personas con actividad moderada, evitando la deshidratación cutánea y el consumo innecesario de agua.