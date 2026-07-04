Santilli ratificó el impulso a la minería y confirmó que la Ruta 40 en Mendoza es prioridad

La minería, uno de los pilares del modelo económico

Santilli también ratificó que el gobierno continuará impulsando la agenda minera como uno de los motores del crecimiento. En ese sentido, destacó la media sanción del Super RIGI, el régimen destinado a incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, y defendió las modificaciones impulsadas a la legislación sobre glaciares para facilitar nuevos proyectos sin resignar estándares ambientales.

"Necesitamos una minería responsable que cuide los glaciares, pero que también nos permita competir con Chile y Perú", afirmó el funcionario.

Santilli aseguró que una de las prioridades del gobierno nacional es el despegue de la minería. Minera San Jorge

Para Santilli, el potencial del sector aún está lejos de aprovecharse plenamente. Recordó que mientras los países vecinos exportan alrededor de 60.000 millones de dólares anuales en minería, Argentina ronda los 6.000 millones, una brecha que, a su juicio, refleja el margen de crecimiento que puede alcanzar el país si logra atraer nuevas inversiones.

Una agenda que impacta en Mendoza

Las definiciones del nuevo Jefe de Gabinete cobran especial relevancia para Mendoza, donde el Gobierno provincial busca posicionarse como un nuevo polo de inversiones en cobre y acelerar proyectos estratégicos como San Jorge, PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas que podrían beneficiarse del régimen de incentivos para grandes inversiones.

Mendoza busca reactivar la Doble Vía a San Juan a través de la colocación de bonos, ya que los trabajos están paralizados.

Hace poco más de un mes, el ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema, señaló que había hecho la solicitud a Santilli pero que hasta ahora no tenía respuestas para usar estos instrumentos y finalizar la autopista.