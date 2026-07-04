Mendoza quedó incluida entre las provincias que el gobierno nacional considera estratégicas para la nueva etapa de gestión que encabeza el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En una entrevista concedida a Infobae, el flamante Jefe de Gabinete delineó las prioridades de la Casa Rosada y ubicó a la minería, la infraestructura vial y el régimen de grandes inversiones como ejes para potenciar el crecimiento económico.
Santilli ratificó el impulso a la minería y confirmó que la Ruta 40 en Mendoza es prioridad
La Ruta 40 es una obra estratégica que une a Mendoza y a San Juan y que viene postergada hace muhos años
Al referirse a las obras que Nación pretende impulsar junto con las provincias y el sector privado, Santilli mencionó expresamente la Ruta Nacional 40 en Mendoza, una traza considerada clave tanto para la conectividad como para el desarrollo de actividades productivas y turísticas.
"La gestión tiene que lograr que las obras sucedan", sostuvo el jefe de Gabinete al enumerar los proyectos prioritarios, entre los que también incluyó los corredores viales 40, 20 y 150 en San Juan, vinculados al desarrollo de los grandes proyectos cupríferos.
La minería, uno de los pilares del modelo económico
Santilli también ratificó que el gobierno continuará impulsando la agenda minera como uno de los motores del crecimiento. En ese sentido, destacó la media sanción del Super RIGI, el régimen destinado a incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, y defendió las modificaciones impulsadas a la legislación sobre glaciares para facilitar nuevos proyectos sin resignar estándares ambientales.
"Necesitamos una minería responsable que cuide los glaciares, pero que también nos permita competir con Chile y Perú", afirmó el funcionario.
Para Santilli, el potencial del sector aún está lejos de aprovecharse plenamente. Recordó que mientras los países vecinos exportan alrededor de 60.000 millones de dólares anuales en minería, Argentina ronda los 6.000 millones, una brecha que, a su juicio, refleja el margen de crecimiento que puede alcanzar el país si logra atraer nuevas inversiones.
Una agenda que impacta en Mendoza
Las definiciones del nuevo Jefe de Gabinete cobran especial relevancia para Mendoza, donde el Gobierno provincial busca posicionarse como un nuevo polo de inversiones en cobre y acelerar proyectos estratégicos como San Jorge, PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas que podrían beneficiarse del régimen de incentivos para grandes inversiones.
Mendoza busca reactivar la Doble Vía a San Juan a través de la colocación de bonos, ya que los trabajos están paralizados.
Hace poco más de un mes, el ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema, señaló que había hecho la solicitud a Santilli pero que hasta ahora no tenía respuestas para usar estos instrumentos y finalizar la autopista.