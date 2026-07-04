Mendoza suma 56 muertos por accidentes de tránsito en 2026 y hay una leve baja en un año

El último caso tuvo como víctima a Francisco Emanuel Ávila, de 20 años, quien murió tras un choque frontal ocurrido en el carril Montecaseros y calle Buenos Aires, en San Martín. La investigación judicial busca determinar las causas del siniestro y establecer si uno de los conductores involucrados manejaba bajo los efectos del alcohol.

Tendencia de mortalidad en accidentes de tránsito en Mendoza

La estadística provincial muestra que los departamentos más poblados continúan concentrando gran parte de los accidentes graves, aunque los siniestros con víctimas fatales se distribuyen a lo largo de todo el territorio mendocino. Entre los factores más frecuentes aparecen el exceso de velocidad, las maniobras imprudentes, las distracciones al volante y el consumo de alcohol.

Además, este viernes la Selección Argentina de Fútbol se enfrentó a Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026 en una partido infartante. Este tipo de eventos suele reunir a familiares y amigos, donde muchas veces se comenten excesos con la comida y el alcohol. Esto tiene una directa incidencia en el tránsito. Por eso, la investigación está en marcha y se tratan de establecer las circunstancias.

A poco más de seis meses de iniciado el año, Mendoza mantiene un promedio cercano a una víctima fatal cada tres días y medio, una cifra que refleja la persistencia de una problemática, aunque hay una tendencia a la baja.