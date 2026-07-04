La muerte de un joven de 20 años este sábado en un choque frontal en San Martín elevó a 56 la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito en Mendoza durante 2026. El hecho ocurrió apenas horas después de otro siniestro fatal registrado en el mismo departamento, una secuencia que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la provincia.
Mendoza suma 56 muertos por accidentes de tránsito en 2026 y hay una leve baja en un año
De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 4 de Julio hay una tendencia a la baja por muertes en accidentes de tránsito en Mendoza
Recién iniciado julio, las estadísticas muestran que la problemática continúa teniendo un fuerte impacto en las cifras de fallecidos en el lugar de los accidentes de tránsito en Mendoza. Desde el 1 de enero hasta este 4 de julio, los siniestros viales se cobraron la vida de 56 personas en calles, rutas y caminos.
Si bien la cifra se ubica por debajo de la registrada en igual período de 2025, cuando se contabilizaban 67 fallecidos, los especialistas advierten que la diferencia no modifica sustancialmente un escenario que sigue siendo preocupante por la cantidad de víctimas que se producen cada año.
El último caso tuvo como víctima a Francisco Emanuel Ávila, de 20 años, quien murió tras un choque frontal ocurrido en el carril Montecaseros y calle Buenos Aires, en San Martín. La investigación judicial busca determinar las causas del siniestro y establecer si uno de los conductores involucrados manejaba bajo los efectos del alcohol.
Tendencia de mortalidad en accidentes de tránsito en Mendoza
La estadística provincial muestra que los departamentos más poblados continúan concentrando gran parte de los accidentes graves, aunque los siniestros con víctimas fatales se distribuyen a lo largo de todo el territorio mendocino. Entre los factores más frecuentes aparecen el exceso de velocidad, las maniobras imprudentes, las distracciones al volante y el consumo de alcohol.
Además, este viernes la Selección Argentina de Fútbol se enfrentó a Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026 en una partido infartante. Este tipo de eventos suele reunir a familiares y amigos, donde muchas veces se comenten excesos con la comida y el alcohol. Esto tiene una directa incidencia en el tránsito. Por eso, la investigación está en marcha y se tratan de establecer las circunstancias.
A poco más de seis meses de iniciado el año, Mendoza mantiene un promedio cercano a una víctima fatal cada tres días y medio, una cifra que refleja la persistencia de una problemática, aunque hay una tendencia a la baja.