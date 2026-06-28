Dos heridos graves tras un accidente que dejó a 3 personas atrapadas en un auto

Dos de los tres heridos son de gravedad. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Central con lesiones de gravedad, mientras que una tercera víctima ingresó al Hospital Italiano con politraumatismos.

Un conductor alcoholizado chocó contra un taxi en Ciudad

Otro de los hechos relevantes de la jornada ocurrió cerca de las 6.30 en la intersección de Ituzaingó y Ayacucho, en Ciudad.

Una camioneta Ford EcoSport chocó contra un Fiat Cronos que funcionaba como taxi.

Al realizar el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, la Policía constató que tenía 1,17 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hombre fue detenido, trasladado a la Comisaría Sexta y la camioneta quedó secuestrada.

Recuperaron una camioneta robada tras una persecución

En Las Heras, la Policía recuperó una Ford Ranger que había sido robada en Godoy Cruz y detuvo al presunto autor del hecho.

El operativo comenzó luego de que el propietario denunciara el robo al 911. Gracias al rastreo satelital y al seguimiento de cámaras de seguridad, los efectivos localizaron el vehículo y comenzó una persecución que se extendió por Guaymallén y Las Heras.

El sospechoso abandonó la camioneta e intentó escapar corriendo, pero fue detenido dentro de una finca con la colaboración de vecinos.

Dos detenidos tras un robo en una vivienda de Maipú

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de ingresar a una casa ubicada sobre calle Palma, en Maipú.

El propietario llamó al 911 al advertir la presencia de intrusos. Cuando llegaron los efectivos, los sospechosos escapaban por los techos de viviendas vecinas.

Dos detenidos luego de un robo a una casa. Imagen ilustrativa.

Minutos después fueron encontrados escondidos, uno detrás de una reja y otro dentro de una churrasquera.

La Policía recuperó alhajas, relojes, pulseras y otros elementos que habían sido robados de la vivienda, a la que ingresaron por un tragaluz.

Detuvieron a un hombre con pedido de captura

En Maipú, efectivos que realizaban controles preventivos con equipos biométricos intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo en la intersección de Tropero Sosa y Mendoza.

Uno de los pasajeros descendió y escapó corriendo, pero fue alcanzado tras una persecución en el barrio La Merced.

Al verificar sus datos, los policías constataron que tenía un pedido de captura vigente por una causa iniciada en enero, vinculada con el robo de una motocicleta.

Robaron un centenar de aves de una avícola

Delincuentes ingresaron a una avícola ubicada sobre la Ruta Provincial 14, en Barrancas, Maipú, y robaron cerca de un centenar de aves.

El sereno descubrió el hecho al advertir que las puertas del galpón estaban abiertas y que las rejas habían sido violentadas.

Robo en una avícola. Imagen ilustrativa.

La Fiscalía ordenó las actuaciones correspondientes y trabajó personal de Canes.

Rescataron a dos personas desorientadas en el cerro Gateado

La Patrulla de Rescate asistió a dos personas de 60 y 67 años que se habían desorientado mientras recorrían el cerro Gateado, en Las Heras.

Los efectivos lograron ubicarlas y comprobaron que ambas se encontraban en buen estado de salud. Luego de recibir asistencia, pudieron regresar a sus casas por sus propios medios.

Un motociclista alcoholizado chocó en Lavalle

En Villa Tulumaya, un motociclista de 59 años protagonizó un choque contra un Corsa cuando el automóvil salía del estacionamiento de un supermercado.

El test de alcoholemia determinó que el conductor de la moto tenía 0,81 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el automovilista dio negativo.

El motociclista sufrió politraumatismos y su acompañante resultó con lesiones leves y pérdida de conocimiento.