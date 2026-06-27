Persiguieron y detuvieron a un adolescente que llevaba una réplica de arma de fuego en Maipú

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 54 de Maipú.

Descarte y captura en el minimarket

Durante el seguimiento del sospechoso por las inmediaciones de la zona, el adolescente arrojó un bolso que llevaba consigo. Al ser recuperado por el personal policial actuante, se constató que en su interior contenía una réplica de arma de fuego de color gris y negro.

La persecución continuó con el apoyo tecnológico indispensable de las cámaras de seguridad del sistema de monitoreo de la zona y la intervención de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Maipú. Gracias a esta coordinación técnica y operativa en territorio, los efectivos policiales lograron localizar el paradero del sospechoso en la intersección de Base Esperanza y Belgrano, donde se había refugiado en el interior de un minimarket.

Tras lograr la detención segura en el local comercial, se dio aviso a la Oficina Fiscal correspondiente. Por disposición de la Ayudante Fiscal en turno, el menor fue trasladado en primera instancia a la dependencia policial para labrar las actuaciones de rigor. Finalmente, por directivas del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), el adolescente de 15 años fue retirado de la comisaría y entregado de forma directa a su madre.