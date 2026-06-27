Un adolescente de 15 años fue aprehendido por la Policía durante la noche de este viernes en Maipú, luego de protagonizar una persecución en la que intentó descartar una réplica de arma de fuego. El procedimiento de seguridad, que requirió el cerco de la zona de forma inmediata, culminó con la detención del chico en el interior de un comercio.
Persiguieron y detuvieron a un adolescente que llevaba una réplica de arma de fuego en Maipú
El menor de edad intentó escapar a pie de los efectivos de la Comisaría 54ª tras notar su presencia cerca del Polideportivo Eva Perón en Maipú
De acuerdo con los datos oficiales provistos por el parte policial que emite el área de Prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia, el suceso se registró a las 20.30 en jurisdicción de la Comisaría 54ª.
Efectivos policiales se encontraban realizando habituales tareas preventivas de patrullaje en las inmediaciones del Polideportivo Eva Perón. En ese momento, los uniformados observaron en la vía pública a un adolescente que presentaba una actitud sospechosa. Al advertir la presencia del móvil policial, el menor de edad intentó darse a la fuga de inmediato a pie.
Descarte y captura en el minimarket
Durante el seguimiento del sospechoso por las inmediaciones de la zona, el adolescente arrojó un bolso que llevaba consigo. Al ser recuperado por el personal policial actuante, se constató que en su interior contenía una réplica de arma de fuego de color gris y negro.
La persecución continuó con el apoyo tecnológico indispensable de las cámaras de seguridad del sistema de monitoreo de la zona y la intervención de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Maipú. Gracias a esta coordinación técnica y operativa en territorio, los efectivos policiales lograron localizar el paradero del sospechoso en la intersección de Base Esperanza y Belgrano, donde se había refugiado en el interior de un minimarket.
Tras lograr la detención segura en el local comercial, se dio aviso a la Oficina Fiscal correspondiente. Por disposición de la Ayudante Fiscal en turno, el menor fue trasladado en primera instancia a la dependencia policial para labrar las actuaciones de rigor. Finalmente, por directivas del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), el adolescente de 15 años fue retirado de la comisaría y entregado de forma directa a su madre.