Una mujer filmó el momento de la muerte de su esposo instructor de kitesurf

El accidente que lo llevó a la muerte mientras hacía kitesurf

El trágico accidente sucedió el jueves 6 de agosto, pero la noticia trascendió en las últimas horas cuando se conoció el video del momento del hecho. En las imágenes se observa a Fernando Cappi montado sobre la tabla en la laguna Setúbal, realizando diversos saltos, escenario que cambió minutos después.

“¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir con desesperación a la ex atleta Karina Moya, novia del instructor que murió, que grabó el siniestro. Al no lograr verlo, dio aviso a las autoridades y se montó un amplio operativo en la zona.

"Tremendo"



Porque una chica filmó la muerte de su novio kitesurfista en Santa Fe.



Fernando Cappi murió mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, en Santa Fe.



Su novia lo grababa desde la orilla y registró el momento del accidente. La autopsia confirmó que murió por… pic.twitter.com/um3oaIgGZF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 10, 2026

El cuerpo del instructor de kitesurf fue hallado al día siguiente a 15 kilómetros de donde ocurrió el hecho, tras la labor de Gendarmería Nacional y personal especializado.

El caso quedó a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza, quien dispuso diversas medidas de rigor, entre ellas la autopsia, la cual confirmó que FernandoCappi murió por “asfixia por ahogamiento”. El caso continúa para establecer el motivo por el que el instructor cayó y no logró sobrevivir a la muerte. Se supo que el día del accidente la zona estaba atravesada por tormentas y fuertes ráfagas de viento.