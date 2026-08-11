Era un avezado instructor de kitesurf. Pero fue traicionado por los fuertes vientos que azotaban Santa Fe ese día y se encontró con la muerte. Pero es no fue todo, su esposa estaba filmando el momento exacto en que el hombre sufría el fatal accidente.
Una mujer filmó el momento de la muerte de su esposo instructor de kitesurf
“¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir con desesperación a la ex atleta Karina Moya, novia del instructor que murió
La tragedia tuvo como protagonista a un reconocido instructor de kitesurf que murió en la provincia de Santa Fe mientras realizaba una práctica y, luego del trágico final, se supo que su novia grabó el accidente fatal.
El hombre que perdió la vida en Santa Fe fue identificado como Fernando Chino Cappi, de 32 años.
El accidente que lo llevó a la muerte mientras hacía kitesurf
El trágico accidente sucedió el jueves 6 de agosto, pero la noticia trascendió en las últimas horas cuando se conoció el video del momento del hecho. En las imágenes se observa a Fernando Cappi montado sobre la tabla en la laguna Setúbal, realizando diversos saltos, escenario que cambió minutos después.
“¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir con desesperación a la ex atleta Karina Moya, novia del instructor que murió, que grabó el siniestro. Al no lograr verlo, dio aviso a las autoridades y se montó un amplio operativo en la zona.
El cuerpo del instructor de kitesurf fue hallado al día siguiente a 15 kilómetros de donde ocurrió el hecho, tras la labor de Gendarmería Nacional y personal especializado.
El caso quedó a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza, quien dispuso diversas medidas de rigor, entre ellas la autopsia, la cual confirmó que FernandoCappi murió por “asfixia por ahogamiento”. El caso continúa para establecer el motivo por el que el instructor cayó y no logró sobrevivir a la muerte. Se supo que el día del accidente la zona estaba atravesada por tormentas y fuertes ráfagas de viento.