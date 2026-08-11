Una presa se quitó la vida mientras penitenciarios realizaban un curso de prevención de suicidio

La presa que se quitó la vida en Almafuerte II.

Luego del fallecimiento se notificó a las autoridades del Servicio Penitenciario y a la Unidad Fiscal de Homicidios que inició una investigación de rigor al respecto, aunque hasta ahora no hay dudas de que se trató de un suicidio.

Quién era la presa que se quitó la vida

Karina Daniela González era una trabajadora sexual que había tenido varias entradas y salidas de la cárcel. El primer antecedente fue el más grave: participó de una balacera a otra mujer en el barrio Lihué, en Guaymallén. Luego quedó vinculada a distintos robos menores que cometía cuando prestaba servicios sexuales en la zona de la Cuarta Sección, de Ciudad.

El 22 de junio pasado había sido condenada por sustraerle un celular a un hombre en esa zona. La presa recibió una pena de 4 meses de prisión por el delito de hurto simple que iba a cumplir el próximo 30 de septiembre, según comentaron fuentes judiciales.

La muerte de la presa ocurrió justamente mientras comenzaba una capacitación de prevención del suicidio destinada a personal del Servicio Penitenciario. El curso será tomado por aproximadamente 1.200 efectivos y se desarrollará hasta el mes de octubre.