Una presa que estaba alojada en una cárcel de Cacheuta se quitó la vida en el interior de su celda a mediados de la semana pasada. La muerte de la interna, que estaba a pocas semanas de recuperar su libertad, ocurrió paradójicamente mientras el Servicio Penitenciario realizaba una capacitación de prevención del suicidio.
Una presa se quitó la vida mientras penitenciarios realizaban un curso de prevención de suicidio
La presa de 35 años estaba a pocos días de recuperar su libertad, pero la encontraron en su celda sin vida
Según confirmaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió el miércoles 5 de agosto pasado cerca de las 15.30 en el complejo penitenciario Almafuerte II, ubicado en Cacheuta. Karina Daniela González (35) era una de las internas que estaba alojada en el ala 4 de ese establecimiento, con una medida de RIF (Resguardo de la Integridad Física).
Una agente penitenciaria se acercó hasta su celda para entregarle la ración de comida y la encontró colgada con una sábana de los barrotes de la celda. Se hizo presente personal médico que realizó las maniobras correspondientes pero no puedo hacer más que constatar la muerte de la presa.
Luego del fallecimiento se notificó a las autoridades del Servicio Penitenciario y a la Unidad Fiscal de Homicidios que inició una investigación de rigor al respecto, aunque hasta ahora no hay dudas de que se trató de un suicidio.
Quién era la presa que se quitó la vida
Karina Daniela González era una trabajadora sexual que había tenido varias entradas y salidas de la cárcel. El primer antecedente fue el más grave: participó de una balacera a otra mujer en el barrio Lihué, en Guaymallén. Luego quedó vinculada a distintos robos menores que cometía cuando prestaba servicios sexuales en la zona de la Cuarta Sección, de Ciudad.
El 22 de junio pasado había sido condenada por sustraerle un celular a un hombre en esa zona. La presa recibió una pena de 4 meses de prisión por el delito de hurto simple que iba a cumplir el próximo 30 de septiembre, según comentaron fuentes judiciales.
La muerte de la presa ocurrió justamente mientras comenzaba una capacitación de prevención del suicidio destinada a personal del Servicio Penitenciario. El curso será tomado por aproximadamente 1.200 efectivos y se desarrollará hasta el mes de octubre.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: hallan presa sin vida en su celda, a días de recuperar su libertad.
- Ironía fatal: murió mientras el Servicio Penitenciario realizaba capacitación sobre prevención del suicidio.
- Investigación en curso: autoridades analizan el hecho, aunque todo apunta a un suicidio de Karina Daniela González.