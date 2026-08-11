Un violento accidente de tránsito enlutó a la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, durante la madrugada del lunes, dejando como saldo el fallecimiento de dos adolescentes de apenas 17 años de edad. La tragedia ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la Ruta 205, a la altura del puente La Trocha.
Quiénes eran las adolescentes de 17 años que murieron en un accidente tras estrellarse con un auto
Las chicas viajaban en el asiento trasero de un auto conducido por otro menor de edad, quien quedó demorado tras el accidente que se cobró dos vidas
Las víctimas, oriundas de la localidad de Carlos Spegazzini, viajaban en el asiento trasero de un auto Volkswagen Gol que, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó impactando de lleno contra un poste de hierro.
Accidente en Ezeiza: quiénes eran las dos adolescentes que murieron en la tragedia
La tragedia en Ezeiza se cobró la vida de Bianca Acosta y Virginia Gagliardi, las dos estudiantes de 4.º año del Nivel Secundario del colegio Las Lomas de Spegazzini.
El establecimiento educativo publicó un mensaje ante la pérdida de las dos chicas: “Con profundo pesar y tristeza, desde Colegio Las Lomas queremos acompañar a toda nuestra comunidad educativa ante el fallecimiento de nuestras queridas estudiantes”.
Allí también las autoridades del colegio enviaron sus condolencias a las familias y seres queridos de las adolescentes y señalaron que las acompañaban “con respeto, cercanía y afecto”. “Como comunidad educativa, nos encontramos unidos en el dolor, acompañándonos mutuamente y respetando este momento de duelo”, concluyeron desde el Equipo Directivo del Nivel Secundario y la Dirección General del Colegio Las Lomas.
Cómo fue la mecánica del accidente en Ezeiza
El accidente fatal ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del lunes, cuando un auto Volkswagen Gol, conducido por un joven de 17 años, impactó contra un poste por causas que todavía son materia de investigación.
Como consecuencia del fuerte impacto, las dos jóvenes que viajaban en el asiento trasero del vehículo fallecieron en el lugar.
En tanto, el conductor y su acompañante resultaron heridos. De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, sus lesiones no revestirían gravedad.
El accidente ocurrió sobre la Ruta 205, a la altura del puente La Trocha, y las circunstancias en las que se produjo el impacto son investigadas por las autoridades correspondientes.
En pocas palabras
- Tragedia en Ezeiza: Dos adolescentes de 17 años murieron tras un violento accidente en la Ruta 205.
- Causas a investigar: Un auto Volkswagen Gol, conducido por un menor, impactó contra un poste; el conductor y acompañante resultaron heridos.
- Dolor en la comunidad: El Colegio Las Lomas de Spegazzini lamentó la pérdida de las estudiantes Bianca Acosta y Virginia Gagliardi.