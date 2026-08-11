"Que brille para ellas la luz que no tiene fin", la tragedia de las chicas que dejó desgarradores mensajes

Tragedia en Ezeiza: el mensaje de despedida tras la muerte de las adolescentes

El accidente en Ezeiza hizo que murieran Bianca Acosta y Virginia Gagliardi, las dos estudiantes que pertenecían a 4º año del Nivel Secundario del colegio Las Lomas de Spegazzini.

La escuela publicó un mensaje en las redes sociales tras la partida de las dos adolescentes: “Con profundo pesar y tristeza, desde Colegio Las Lomas queremos acompañar a toda nuestra comunidad educativa ante el fallecimiento de nuestras queridas estudiantes”.

Allí también las autoridades del colegio enviaron sus condolencias a las familias y seres queridos de las adolescentes y señalaron que las acompañaban “con respeto, cercanía y afecto”. “Como comunidad educativa, nos encontramos unidos en el dolor, acompañándonos mutuamente y respetando este momento de duelo”, concluyeron desde el Equipo Directivo del Nivel Secundario y la Dirección General del Colegio Las Lomas.

“Que brille para ellas la luz que no tiene fin. Mi querida Virginia, que orgullo fue haber sido tu seño... Me quedo con tu sonrisa, tus abrazos y tus ocurrencias... Nuestro viaje de egresados... Siempre voy a recordarte con el mismo amor con el que nos abrazamos la última vez que nos vimos...“, posteó una profesora en Instagram, al pie del comunicado de la escuela, en un doloroso mensaje de despedida.

Así fue la tragedia en Ezeiza

El terrible accidente sucedió cerca de las 2 de la madrugada del lunes, cuando un auto Volkswagen Gol, conducido por un joven de 17 años, impactó contra un poste por causas que todavía son materia de investigación.

Como consecuencia del fuerte impacto, las dos jóvenes que viajaban en el asiento trasero del vehículo fallecieron en el lugar.

El conductor y su acompañante resultaron heridos. De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, sus lesiones no revestirían gravedad.

La tragedia sucedió sobre la Ruta 205, a la altura del puente La Trocha, y las circunstancias en las que se produjo el impacto son investigadas por las autoridades correspondientes.