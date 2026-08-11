Una catarata de dolorosos mensajes de despedida, inundaron las redes sociales, luego del estremecedor accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, durante la madrugada del lunes. La tragedia se cobró la vida de dos adolescentes de apenas 17 años de edad.
"Que brille para ellas la luz que no tiene fin", la tragedia de las chicas que dejó desgarradores mensajes
Ambas adolescentes de 17 años perdieron la vida en una dramática tragedia cuando viajaban en auto. Los mensajes de despedida no tardaron en aparecer
El brutal accidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la Ruta 205, a la altura del puente La Trocha.
Las adolescentes que murieron en el lugar, eran oriundas de la localidad de Carlos Spegazzini, viajaban en el asiento trasero de un auto Volkswagen Gol que, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó impactando de lleno contra un poste de hierro.
Tragedia en Ezeiza: el mensaje de despedida tras la muerte de las adolescentes
El accidente en Ezeiza hizo que murieran Bianca Acosta y Virginia Gagliardi, las dos estudiantes que pertenecían a 4º año del Nivel Secundario del colegio Las Lomas de Spegazzini.
La escuela publicó un mensaje en las redes sociales tras la partida de las dos adolescentes: “Con profundo pesar y tristeza, desde Colegio Las Lomas queremos acompañar a toda nuestra comunidad educativa ante el fallecimiento de nuestras queridas estudiantes”.
Allí también las autoridades del colegio enviaron sus condolencias a las familias y seres queridos de las adolescentes y señalaron que las acompañaban “con respeto, cercanía y afecto”. “Como comunidad educativa, nos encontramos unidos en el dolor, acompañándonos mutuamente y respetando este momento de duelo”, concluyeron desde el Equipo Directivo del Nivel Secundario y la Dirección General del Colegio Las Lomas.
“Que brille para ellas la luz que no tiene fin. Mi querida Virginia, que orgullo fue haber sido tu seño... Me quedo con tu sonrisa, tus abrazos y tus ocurrencias... Nuestro viaje de egresados... Siempre voy a recordarte con el mismo amor con el que nos abrazamos la última vez que nos vimos...“, posteó una profesora en Instagram, al pie del comunicado de la escuela, en un doloroso mensaje de despedida.
Así fue la tragedia en Ezeiza
El terrible accidente sucedió cerca de las 2 de la madrugada del lunes, cuando un auto Volkswagen Gol, conducido por un joven de 17 años, impactó contra un poste por causas que todavía son materia de investigación.
Como consecuencia del fuerte impacto, las dos jóvenes que viajaban en el asiento trasero del vehículo fallecieron en el lugar.
El conductor y su acompañante resultaron heridos. De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, sus lesiones no revestirían gravedad.
La tragedia sucedió sobre la Ruta 205, a la altura del puente La Trocha, y las circunstancias en las que se produjo el impacto son investigadas por las autoridades correspondientes.
En pocas palabras
- Tragedia en Ezeiza: Dos adolescentes de 17 años fallecieron tras un choque frontal contra un poste en la Ruta 205.
- Despedida escolar: El Colegio Las Lomas de Spegazzini expresó su profundo pesar y acompañó a las familias de las víctimas.
- Investigación en curso: Las causas del accidente, donde el conductor y un acompañante resultaron heridos, son materia de investigación.