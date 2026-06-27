El relato de un vecino que intentó ayudar a Ernestina Pais: "Le hablábamos, pero nunca respondió"

El testigo luego explicó que varios vecinos y un policía intentaron abrir las puertas del auto negro, pero no lograron hacerlo porque habían quedado absolutamente trabadas. “Le hablábamos, pero nunca respondió”, recordó sobre los dramáticos momentos posteriores al choque en el que perdió la vida Ernestina Pais.

Mientras tanto, la fiscalía a cargo continúa con el análisis de las grabaciones pertenecientes a las cámaras de seguridad del sistema ferroviario. Estos videos no han trascendido todavía, pero dejarían en claro que la conductora televisiva intentó cruzar con la barrera baja.

La muerte de Ernestina Pais provocó que muchas personas de su entorno se manifestaran en las redes sociales para despedirla y recordar algunos momentos con ella.

En tanto, las pericias sobre el vehículo -que quedó inutilizable- y la espera del informe final de la autopsia, permitirán completar la reconstrucción del hecho y determinar con precisión la mecánica del incidente que tuvo el fatal desenlace.