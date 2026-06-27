La muerte de Ernestina Pais sacudió a todo el ambiente artístico de Argentina este viernes por la noche. La conductora televisiva intentó cruzar las vías del Tren de la Costa con las barreras bajas y fue embestida por una de las formaciones ferroviarias.
El relato de un vecino que intentó ayudar a Ernestina Pais: "Le hablábamos, pero nunca respondió"
Nuevos testimonios surgen luego de la muerte de Ernestina Pais. Un testigo contó que pensaron que era un chico porque llevaba la camiseta de la selección Argentina y no se le veia la cara
Existe un video y fotos de cómo se dio el incidente, pero todavía el caso está bajo investigación.
El testimonio de un vecino: "Creíamos que era un chico porque no se le veía la cara"
Uno de los vecinos que fue de los primeros en llegar a la escena del tremendo choque entre el tren y el automóvil de Pais (un Honda City) tras escuchar el impacto contó que, en un primer momento, no sabían quién estaba dentro del vehículo. “Pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara”, detalló al canal de noticias A24.
El testigo luego explicó que varios vecinos y un policía intentaron abrir las puertas del auto negro, pero no lograron hacerlo porque habían quedado absolutamente trabadas. “Le hablábamos, pero nunca respondió”, recordó sobre los dramáticos momentos posteriores al choque en el que perdió la vida Ernestina Pais.
Mientras tanto, la fiscalía a cargo continúa con el análisis de las grabaciones pertenecientes a las cámaras de seguridad del sistema ferroviario. Estos videos no han trascendido todavía, pero dejarían en claro que la conductora televisiva intentó cruzar con la barrera baja.
La muerte de Ernestina Pais provocó que muchas personas de su entorno se manifestaran en las redes sociales para despedirla y recordar algunos momentos con ella.
En tanto, las pericias sobre el vehículo -que quedó inutilizable- y la espera del informe final de la autopsia, permitirán completar la reconstrucción del hecho y determinar con precisión la mecánica del incidente que tuvo el fatal desenlace.