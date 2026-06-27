Murió Ernestina Pais: video y fotos del fatal choque

Murió Ernestina Pais: video del incidente

El sitio Infobae informó que existe un registro en video que aún no trascendió, pero que deja en claro que Ernestina Pais pasó con la barrera baja. También confirma que el auto de la conductora fue impactado cuando atravesaba las vías en diagonal y que no habría testigos presenciales del fatal episodio.

Además una cámara de seguridad de un domicilio cercano al cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano de San isidro registró parcialmente el incidente.

El el momento del impacto en el que perdió la vida la periodista Ernestina Pais en San Isidro. pic.twitter.com/Pub1VLudrx — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) June 27, 2026

Más allá de que las imágenes no resgistraron el impacto, sí pudieron hacerlo con el sonido y la reacción de los dueños del domicilio que tenía la cámara, quienes en ese momento salían de la vivienda. También se ve la formación ferroviaria luego de haber impactado con el auto de Pais.

Además otras fotografías de cómo quedó el auto de la reconocida figura televisiva trascendieron por parte de la fiscalía.

El auto quedó destruído luego de haber sido impactado por el tren.

Incluso trascendieron imágenes de bomberos y policías trabajando en el lugar, lo que originó la suspensión del servicio ferroviario.