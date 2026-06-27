Murió la conductora televisiva Ernestina Pais tras ser impactada por una formación del Tren de la Costa. La conocida figura televisiva cruzó con su auto cuando la barrera estaba baja y el convoy no pudo hacer nada por evitar el incidente.
Murió Ernestina Pais: video y fotos del fatal choque
La conductora televisiva falleció luego de cruzar las vías del Tren de la Costa con las barreras bajas
Pais tenía 54 años. De acuerdo con información oficial, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda City negro que conducía la periodista Ernestina Pais cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor, lo que causó el deceso inmediato de la conductora.
Ernestina Pais sufría de depresión y una adicción al alcohol por la que estuvo internada en 2023. También fue internada en 2024 por un brote psicótico que daba cuenta de su delicado estado de salud mental. Por este motivo todo el caso está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) de Martínez, una fiscalía descentralizada perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro.
Murió Ernestina Pais: video del incidente
El sitio Infobae informó que existe un registro en video que aún no trascendió, pero que deja en claro que Ernestina Pais pasó con la barrera baja. También confirma que el auto de la conductora fue impactado cuando atravesaba las vías en diagonal y que no habría testigos presenciales del fatal episodio.
Además una cámara de seguridad de un domicilio cercano al cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano de San isidro registró parcialmente el incidente.
Más allá de que las imágenes no resgistraron el impacto, sí pudieron hacerlo con el sonido y la reacción de los dueños del domicilio que tenía la cámara, quienes en ese momento salían de la vivienda. También se ve la formación ferroviaria luego de haber impactado con el auto de Pais.
Además otras fotografías de cómo quedó el auto de la reconocida figura televisiva trascendieron por parte de la fiscalía.
Incluso trascendieron imágenes de bomberos y policías trabajando en el lugar, lo que originó la suspensión del servicio ferroviario.