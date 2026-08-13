Una causa judicial por entradera, legítima defensa y posterior homicidio sumó un capítulo determinante en la ciudad de Luján. Agentes de la Delegación DDI Luján apresaron a dos personas acusadas de integrar la banda delictiva que protagonizó un violento asalto el pasado 3 de julio, hecho que derivó en la muerte del ladrón Omar Horacio Bourlot tras permanecer más de dos semanas internado en terapia intensiva.
Desenlace fatal para un ladrón que quiso robarle a dos chicas y fue golpeado por ellas
El asaltante fallecido había irrumpido en una vivienda junto a una cómplice en pleno partido del Mundial, pero las dos jóvenes atacadas lograron liberarse y defenderse a garrotazos. Hay otras dos personas detenidas
Los arrestados fueron identificados como Mariano Leonel Amarillo y Agustina Denise Chavez, esta última señalada en el expediente bajo el alias de "NN Cachi", quien habría participado directamente del robo junto al fallecido.
Una entradera en pleno partido y la feroz resistencia de las víctimas
El hecho original ocurrió la tarde del 3 de julio de 2026, alrededor de las 18:45, en momentos en que se disputaba el encuentro futbolístico entre Argentina y Cabo Verde por la Copa del Mundo. Aprovechando la poca circulación en la calle 351 bis de Luján, Omar Horacio Bourlot y su complice "Cachi" irrumpieron por la fuerza en una propiedad donde se encontraban dos jóvenes de 23 y 24 años.
Una vez dentro, los delincuentes redujeron y maniataron a las víctimas con la intención de exigirles dinero en efectivo y objetos de valor. Sin embargo, en medio del forcejeo, las jóvenes lograron zafarse de las ataduras y responder al ataque: tomaron un palo y le propinaron múltiples golpes en la cabeza a Bourlot, provocándole un severo traumatismo de cráneo, mientras su acompañante se daba a la fuga.
De la internación a la muerte: el giro en la causa judicial
Al arribar el personal policial y las ambulancias, Bourlot fue trasladado de urgencia al hospital local en estado reservado. Las verificaciones en el sistema policial revelaron que sobre el asaltante ya pesaba un pedido de captura previo por los delitos de desobediencia y amenazas.
Pese a los esfuerzos médicos, Bourlot falleció tras más de 15 días de internación debido a las complicaciones derivadas de las lesiones craneales. A raíz de su deceso, el fiscal Germán Pettoello, a cargo de la UFI N°10 de Luján, dispuso la recaratulación del expediente a la figura de homicidio, avanzando en la identificación del resto de la banda con el aval del Juzgado de Garantías del juez Facundo Oliva.
Allanamientos en Luján: caen los prófugos y secuestran armas de guerra
Con los elementos de prueba recolectados por la DDI Luján, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en un domicilio ubicado sobre la calle Las Margaritas al 530. Durante el operativo policial se logró la captura inmediata de Amarillo y de Chavez ("Cachi").
En el registro de la propiedad, las fuerzas de seguridad secuestraron un importante armamento listo para el uso:
-
Una pistola Bersa Thunder calibre .40 con la numeración de serie suprimida.
Una pistola marca Tala calibre .22 sin numeración visible.
Municiones: Tres cartuchos calibre .22 y un cartucho calibre 9 mm.
Los peritajes balísticos preliminares confirmaron que ambas armas de fuego se encontraban aptas para el disparo. Tanto Amarillo como Chavez quedaron a disposición de la UFI N° 10 imputados por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil, a la espera de ser indagados en sede judicial.
En pocas palabras
- Crimen y legítima defensa: Dos jóvenes se defendieron a golpes de un asaltante que irrumpió en su casa durante un partido del Mundial.
- Desenlace fatal: El ladrón, Omar Horacio Bourlot, falleció tras 15 días internado por las heridas recibidas.
- Detenidos y armas: Se arrestó a dos cómplices, Mariano Leonel Amarillo y Agustina Denise Chavez, secuestrando armas de guerra y de uso civil.