Desenlace fatal para un ladrón que quiso robarle a dos chicas y fue golpeado por ellas

Una vez dentro, los delincuentes redujeron y maniataron a las víctimas con la intención de exigirles dinero en efectivo y objetos de valor. Sin embargo, en medio del forcejeo, las jóvenes lograron zafarse de las ataduras y responder al ataque: tomaron un palo y le propinaron múltiples golpes en la cabeza a Bourlot, provocándole un severo traumatismo de cráneo, mientras su acompañante se daba a la fuga.

De la internación a la muerte: el giro en la causa judicial

Al arribar el personal policial y las ambulancias, Bourlot fue trasladado de urgencia al hospital local en estado reservado. Las verificaciones en el sistema policial revelaron que sobre el asaltante ya pesaba un pedido de captura previo por los delitos de desobediencia y amenazas.

Pese a los esfuerzos médicos, Bourlot falleció tras más de 15 días de internación debido a las complicaciones derivadas de las lesiones craneales. A raíz de su deceso, el fiscal Germán Pettoello, a cargo de la UFI N°10 de Luján, dispuso la recaratulación del expediente a la figura de homicidio, avanzando en la identificación del resto de la banda con el aval del Juzgado de Garantías del juez Facundo Oliva.

Allanamientos en Luján: caen los prófugos y secuestran armas de guerra

Con los elementos de prueba recolectados por la DDI Luján, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en un domicilio ubicado sobre la calle Las Margaritas al 530. Durante el operativo policial se logró la captura inmediata de Amarillo y de Chavez ("Cachi").

En el registro de la propiedad, las fuerzas de seguridad secuestraron un importante armamento listo para el uso:

Una pistola Bersa Thunder calibre .40 con la numeración de serie suprimida.

Una pistola marca Tala calibre .22 sin numeración visible.

Municiones: Tres cartuchos calibre .22 y un cartucho calibre 9 mm.

Los peritajes balísticos preliminares confirmaron que ambas armas de fuego se encontraban aptas para el disparo. Tanto Amarillo como Chavez quedaron a disposición de la UFI N° 10 imputados por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil, a la espera de ser indagados en sede judicial.