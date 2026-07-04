Ya son 24 los intoxicados con monóxido de carbono en Mendoza en lo que va del año

Usar las hornallas para calefaccionar el hogar puede ser peligroso porque consumen el oxígeno del ambiente.

La llegada del frío extremo aumenta los casos de intoxicados

Cada año, la historia de los intoxicados en época de frío extremo se repite con matices calcados: el uso de artefactos defectuosos, las conexiones precarias o la peligrosa decisión de cerrar herméticamente las viviendas para mantener el calor exteriorizan consecuencias que pueden ser fatales.

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que no tiene olor, color ni sabor, y tampoco genera irritación en los ojos ni en la garganta, lo que dificulta enormemente su detección temprana por parte de las víctimas mientras se dispersa en el ambiente.

Los profesionales de la salud que reciben estos casos reiteran que los síntomas iniciales suelen confundirse de forma recurrente con un cuadro gripal o una mala digestión.

El dolor de cabeza difuso, los mareos, la debilidad muscular, las náuseas y el letargo son las primeras manifestaciones físicas de que el cuerpo está absorbiendo este gas venenoso en lugar de oxígeno. Ante la presencia simultánea de estos síntomas en varios integrantes de una misma familia, la recomendación es directa: abandonar el inmueble de inmediato y ventilar de par en par.

Consejos para prevenir accidentes en el hogar

Para evitar que la cifra de damnificados siga escalando en la provincia durante las próximas jornadas de frío extremo, es fundamental adoptar conductas preventivas estrictas en cada vivienda:

Mantener la ventilación cruzada: dejar siempre una rendija abierta de al menos unos centímetros en ventanas o puertas, garantizando una circulación de aire mínima pero constante.

dejar siempre una rendija abierta de al menos unos centímetros en ventanas o puertas, garantizando una circulación de aire mínima pero constante. Controlar el color de la llama: las hornallas y calefactores deben exhibir siempre una llama de color azul uniforme. Si la combustión es de color amarillo, naranja o roja, es un indicador urgente de que el artefacto está funcionando mal y produciendo monóxido de carbono.

las hornallas y calefactores deben exhibir siempre una llama de color azul uniforme. Si la combustión es de color amarillo, naranja o roja, es un indicador urgente de que el artefacto está funcionando mal y produciendo monóxido de carbono. Revisión profesional anual: hacer verificar todos los artefactos de calefacción (estufas, calefones, termotanques y cocinas) por un gasista matriculado antes de su uso intensivo.

hacer verificar todos los artefactos de calefacción (estufas, calefones, termotanques y cocinas) por un gasista matriculado antes de su uso intensivo. Prohibición de métodos alternativos: no utilizar jamás las hornallas ni el horno de la cocina para calefaccionar los ambientes, ya que no están diseñados para ese fin y consumen el oxígeno de manera acelerada.

no utilizar jamás las hornallas ni el horno de la cocina para calefaccionar los ambientes, ya que no están diseñados para ese fin y consumen el oxígeno de manera acelerada. Apagar antes de dormir: evitar dejar estufas o pantallas de gas encendidas durante la noche mientras los habitantes de la casa duermen.

La prevención y la responsabilidad en el mantenimiento de las instalaciones domésticas son las únicas herramientas efectivas para frenar un índice que sigue sumando personas intoxicadas sobre todo durante los días de temperaturas bajo cero.