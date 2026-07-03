Dos mujeres y dos adolescentes se intoxicaron con monóxido de carbono por calefaccionarse con un brasero

Cuando la llama es naranja indica que hay monóxido de carbono y es peligroso para la salud de las personas. Esta debe ser siempre azul. Imagen ilustrativa.

Afortunadamente, las víctimas fueron rescatadas a tiempo y tratadas en el hospital donde están fuera de peligro.

Otras dos mujeres intoxicadas con monóxido de carbono

El otro hecho ocurrió en una casa de calle Los Barrancos II, de Godoy Cruz, donde estaban dos mujeres de 28 y 30 años, quienes también utilizaron un brasero para calefaccionarse.

La alerta llegó cuando una de ellas se desmayó como consecuencia de respirar monóxido de carbono y la otra víctima llegó a llamar al 911 para pedir asistencia.

Una de las víctimas fue trasladada al Hospital Carrillo mientras que la otra fue al Paorissien donde recibieron el tratamiento correspondiente para reponerse tras el monóxido de carbono.