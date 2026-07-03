Dos mujeres y dos adolescentes fueron internados por intoxicarse con monóxido de carbono en dos hechos ocurridos en Godoy Cruz y Las Heras. En ambos casos las víctimas usaron braseros para calefaccionarse en sus casas y enfrentar las bajas temperaturas que atraviesa Mendoza.
Dos mujeres y dos adolescentes se intoxicaron con monóxido de carbono por calefaccionarse con un brasero
Uno de los hechos ocurrió en Godoy Cruz, donde dos mujeres tuvieron que ser asistidas por monóxido de carbono. Algo muy parecido pasó en una casa de Las Heras
Uno de los hechos ocurrió alrededor de las 21.30 del jueves en una casa del barrio Santo Tomás de Aquino, de Las Heras, donde dos adolescentes de 14 y 15 años se intoxicaron tras inhalar monóxido de carbono debido al brasero que encendieron para calentar el lugar.
Las dos fueron asistidos por personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado en cuyas ambulancias los trasladaron al Hospital Carrillo, de Las Heras.
Afortunadamente, las víctimas fueron rescatadas a tiempo y tratadas en el hospital donde están fuera de peligro.
Otras dos mujeres intoxicadas con monóxido de carbono
El otro hecho ocurrió en una casa de calle Los Barrancos II, de Godoy Cruz, donde estaban dos mujeres de 28 y 30 años, quienes también utilizaron un brasero para calefaccionarse.
La alerta llegó cuando una de ellas se desmayó como consecuencia de respirar monóxido de carbono y la otra víctima llegó a llamar al 911 para pedir asistencia.
Una de las víctimas fue trasladada al Hospital Carrillo mientras que la otra fue al Paorissien donde recibieron el tratamiento correspondiente para reponerse tras el monóxido de carbono.