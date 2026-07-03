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Frio polar

Dos mujeres y dos adolescentes se intoxicaron con monóxido de carbono por calefaccionarse con un brasero

Uno de los hechos ocurrió en Godoy Cruz, donde dos mujeres tuvieron que ser asistidas por monóxido de carbono. Algo muy parecido pasó en una casa de Las Heras

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Tres de las víctimas por monóxido de carbono fueron internadas en el Hospital Carrillo, mientras que la otra fue llevada al Paroissien. Imagen ilustrativa.

Tres de las víctimas por monóxido de carbono fueron internadas en el Hospital Carrillo, mientras que la otra fue llevada al Paroissien. Imagen ilustrativa.

Dos mujeres y dos adolescentes fueron internados por intoxicarse con monóxido de carbono en dos hechos ocurridos en Godoy Cruz y Las Heras. En ambos casos las víctimas usaron braseros para calefaccionarse en sus casas y enfrentar las bajas temperaturas que atraviesa Mendoza.

Uno de los hechos ocurrió alrededor de las 21.30 del jueves en una casa del barrio Santo Tomás de Aquino, de Las Heras, donde dos adolescentes de 14 y 15 años se intoxicaron tras inhalar monóxido de carbono debido al brasero que encendieron para calentar el lugar.

Las dos fueron asistidos por personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado en cuyas ambulancias los trasladaron al Hospital Carrillo, de Las Heras.

Cuando la llama es naranja indica que hay mon&oacute;xido de carbono y es peligroso para la salud de las personas. Esta debe ser siempre azul. Imagen ilustrativa.

Cuando la llama es naranja indica que hay monóxido de carbono y es peligroso para la salud de las personas. Esta debe ser siempre azul. Imagen ilustrativa.

Afortunadamente, las víctimas fueron rescatadas a tiempo y tratadas en el hospital donde están fuera de peligro.

Otras dos mujeres intoxicadas con monóxido de carbono

El otro hecho ocurrió en una casa de calle Los Barrancos II, de Godoy Cruz, donde estaban dos mujeres de 28 y 30 años, quienes también utilizaron un brasero para calefaccionarse.

La alerta llegó cuando una de ellas se desmayó como consecuencia de respirar monóxido de carbono y la otra víctima llegó a llamar al 911 para pedir asistencia.

Una de las víctimas fue trasladada al Hospital Carrillo mientras que la otra fue al Paorissien donde recibieron el tratamiento correspondiente para reponerse tras el monóxido de carbono.

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