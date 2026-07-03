"Creí que nos íbamos a pudrir en la cárcel", contó la mendocina que estuvo detenida en Libia

Paula y Lucas integraron una misión humanitaria internacional que fue detenida en Libia del Este cuando integraban un convoy que llevaba asistencia a la población palestina de Gaza afectada por los ataques de Israel.

La detención fue blanqueada por las autoridades libias después de 10 días sin noticias lo que llevó a que el hecho fuera calificado como un secuestro. Fueron 10 los aprehendidos, entre ellos los dos mendocinos.