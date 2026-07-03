"Creí que nos íbamos a pudrir en la cárcel", contó la mendocina que estuvo detenida en Libia

Después de estar detenidos en Libia durante un mes en forma irregular los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera volvieron al país, se reencontraron con sus familias y afectos y comenzaron a retomar sus actividades. Ella, que llegó a pensar que se iba "a pudrir en la cárcel" es psicóloga y él veterinario. Ambos están en Buenos Aires.
Paula y Lucas integraron una misión humanitaria internacional que fue detenida en Libia del Este cuando integraban un convoy que llevaba asistencia a la población palestina de Gaza afectada por los ataques de Israel.
La detención fue blanqueada por las autoridades libias después de 10 días sin noticias lo que llevó a que el hecho fuera calificado como un secuestro. Fueron 10 los aprehendidos, entre ellos los dos mendocinos.
Paula Giménez contó el calvario vivido en Libia
Paula Giménez es alvearense y en las últimas horas dio algunas notas, entre ellas a Tevecoa, un medio del departamento sureño.
Algunos de los conceptos expresados a la prensa por Pili -así la llaman sus afectos- fueron los siguientes:
- "Fueron días muy difíciles y dolorosos. Pensamos que nunca iba a llegar el momento de salir de ese infierno".
- "Sabíamos que algo nos podía pasar, pero la verdad es que en Libia nos tomaron por sorpresa. Íbamos con el equipo médico, las ambulancias... a pedirle Libia a que nos dejara entregar la ayuda humanitaria a la Luna Roja Creciente (organización humanitaria de Gaza) y no nos dejaron llegar".
- "Fuimos 10 los secuestrados. Tener distintas religiones, idiomas y culturas nos hizo fuertes. Tenernos los unos a los otros fue clave, sobre todo a partir de que entramos y un preso inglés nos dijo 'acá no hay derechos humanos'".
- "Nos impusieron condiciones higiénicas y sanitarias de terror, en calabozos de 2 x 2, sin ventilación ni luz, lleno de cucarachas y con una letrina. Apenas cabía una colchoneta",
- "Después nos pasaron a unas celdas de 4 x 4 donde estábamos de a dos y más amontonados. Durante 10 días estuvimos desaparecidos".
- "Yo veía que nos íbamos a pudrir en la cárcel. Eso era un centro clandestino de detención de la inteligencia libia. Cuando hicimos la huelga de hambre se ablandaron un poco".
- "Me duele decirlo, pero del gobierno argentino no recibimos ayuda. Nuestra Cancillería sacó un comunicado en el que dudaba de la ayuda que llevábamos a Gaza y encima, dijeron que habíamos asumido una acción temeraria. Los que nos asistieron y ayudaron a que nos liberaran y deportaran fueron Turquía, España e Italia".