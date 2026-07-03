Monóxido de carbono: ante el aumento de intoxicaciones recordaron las 6 medidas que salvan una vida

Mantener los artefactos de calefacción una vez al año, fundamental. Imagen ilustrativa.

Monóxido de carbono: síntomas y acciones rápidas para salvar una vida

Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe o un malestar pasajero, a saber:

Dolor de cabeza

Mareos

Cansancio

Náuseas

Confusión

En situaciones más graves, puede provocar pérdida de conocimiento en pocos minutos.

Las medidas clave para prevenir una intoxicación por monóxido de carbono

Los especialistas coinciden en que la intoxicación por monóxido de carbono es totalmente prevenible. Entre las recomendaciones más importantes figuran realizar una revisión anual de calefones, estufas, termotanques y calderas. Eso sí, con un gasista matriculado; instalar detectores de monóxido de carbono; ventilar diariamente los ambientes, incluso en invierno; y evitar utilizar hornallas u hornos para calefaccionar.

La llama debe ser azul, siempre. Y NO hay que calefeaccionar con hornallas. Imagen ilustrativa.

También aconsejan:

No instalar calefones o termotanques en baños o espacios cerrados

o termotanques en o espacios cerrados Nunca encender motores o grupos electrógenos dentro de garajes

Tener en cuenta, también, que los grupos más vulnerables son los niños, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades cardíacas o respiratorias y también las mascotas.

La intoxicación por monóxido de carbono, siempre una amenaza ante la llegada del frío. Imagen ilustrativa.

Ante la mínima sospecha de intoxicación, la recomendación es salir inmediatamente al aire libre, abrir puertas y ventanas, llamar a emergencias y acudir a un centro de salud, incluso si los síntomas parecen leves.

Ese último dato es clave, ya que los expertos advierten que esperar o minimizar las señales puede tener consecuencias fatales.