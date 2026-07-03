Bajó la temperatura, volvió el frío y se instaló. Y con él la amenaza silenciosa que cada año causa muertes e intoxicaciones en Argentina. El monóxido de carbono(CO), un gas que se genera por la combustión incompleta de gas, leña, carbón o naftas, no puede verse, olerse ni percibirse, lo que lo convierte en un peligro muy difícil de detectar.
Monóxido de carbono: ante el aumento de intoxicaciones recordaron las 6 medidas que salvan una vida
Llegó el frío intenso, se encendieron las estufas y calefactores y apareció el fantasma de siempre: monóxido de carbono. Qué hacer y qué no en el hogar
Hay que tener en cuenta un dato: en el país se registran alrededor de 200 muertes y 40.000 intoxicaciones por año asociadas a este gas. Para dar un marco al asunto, solo en julio de 2025 se reportaron 473 casos en el país, una cifra que representó un incremento del 57% respecto del año anterior, a la espera, claro, de que el 2026 traiga mejores números.
“La gravedad de una intoxicación por monóxido de carbono no depende solo de cuánto gas hay en el ambiente, sino también de cuánto tiempo se respira”, explicó la Dra. Valeria El Haj. La especialista señaló que una exposición prolongada a bajas concentraciones puede resultar tan peligrosa como una exposición breve a niveles elevados, según el informe que compartió Noticias Argentinas.
Monóxido de carbono: síntomas y acciones rápidas para salvar una vida
Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe o un malestar pasajero, a saber:
- Dolor de cabeza
- Mareos
- Cansancio
- Náuseas
- Confusión
En situaciones más graves, puede provocar pérdida de conocimiento en pocos minutos.
Las medidas clave para prevenir una intoxicación por monóxido de carbono
Los especialistas coinciden en que la intoxicación por monóxido de carbono es totalmente prevenible. Entre las recomendaciones más importantes figuran realizar una revisión anual de calefones, estufas, termotanques y calderas. Eso sí, con un gasista matriculado; instalar detectores de monóxido de carbono; ventilar diariamente los ambientes, incluso en invierno; y evitar utilizar hornallas u hornos para calefaccionar.
También aconsejan:
- No instalar calefones o termotanques en baños o espacios cerrados
- Nunca encender motores o grupos electrógenos dentro de garajes
Tener en cuenta, también, que los grupos más vulnerables son los niños, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades cardíacas o respiratorias y también las mascotas.
Ante la mínima sospecha de intoxicación, la recomendación es salir inmediatamente al aire libre, abrir puertas y ventanas, llamar a emergencias y acudir a un centro de salud, incluso si los síntomas parecen leves.
Ese último dato es clave, ya que los expertos advierten que esperar o minimizar las señales puede tener consecuencias fatales.