Un geriátrico clandestino de Las Heras es investigado por la muerte de un jubilado tras un corte de luz

El pasado jueves 2 de julio un hombre de 79 años murió en un geriátrico ubicado en la ciudad de Las Heras. El jubilado se habría descompensado en el hogar y se investiga un presunto abandono de persona.
El hijo de la víctima lo encontró descompensado y lo trasladó al hospital.
Un geriátrico clandestino es investigado por la muerte de un jubilado de 79 años
Raúl Alberto Pereyra era un jubilado de 79 años que padecía EPOC y sufrió una descompensación mientras se encontraba en el geriátrico y cuando el hijo lo fue a buscar, notó que el lugar llevaba varias horas sin suministro eléctrico y que la falta de electricidad afectó el funcionamiento de los dispositivos médicos que el hombre utilizaba para tratar su enfermedad.
El hijo de la víctima, al ver la gravedad del estado de salud en que se encontraba su padre, decidió trasladarlo de inmediato al hospital, pero llegó al establecimiento sin signos vitales.
Las autoridades intervinieron tras la denuncia y la constatación del fallecimiento de la víctima. El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados, cuyo titular se trasladó al geriátrico para verificar las condiciones en que se encontraba el establecimiento y relevar la situación de los demás residentes.
Qué se encontró en el geriátrico clandestino: los detalles
Durante la inspección, se comprobó realmente que el lugar operaba sin habilitación oficial y en condiciones totalmente irregulares. Allí había más adultos mayores alojados, quienes permanecían en el lugar a pesar de la interrupción prolongada del suministro eléctrico.
Por esta razón y el impactante escenario, se solicitó la presencia de personal del Ministerio de Salud provincial, que realizó un relevamiento de las personas alojadas en el geriátrico y dispuso medidas para su reubicación en instituciones habilitadas.
Además, la dueña del geriátrico fue aprehendida en el mismo lugar tras el operativo y la causa fue caratulada como abandono de persona seguido de muerte.