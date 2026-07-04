Un geriátrico clandestino de Las Heras es investigado por la muerte de un jubilado tras un corte de luz

El hijo de la víctima, al ver la gravedad del estado de salud en que se encontraba su padre, decidió trasladarlo de inmediato al hospital, pero llegó al establecimiento sin signos vitales.

Las autoridades intervinieron tras la denuncia y la constatación del fallecimiento de la víctima. El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados, cuyo titular se trasladó al geriátrico para verificar las condiciones en que se encontraba el establecimiento y relevar la situación de los demás residentes.

En Google Maps el lugar figura como un edificio de uso común, mientras por dentro funcionaba un geriátrico clandestino.

Qué se encontró en el geriátrico clandestino: los detalles

Durante la inspección, se comprobó realmente que el lugar operaba sin habilitación oficial y en condiciones totalmente irregulares. Allí había más adultos mayores alojados, quienes permanecían en el lugar a pesar de la interrupción prolongada del suministro eléctrico.

Por esta razón y el impactante escenario, se solicitó la presencia de personal del Ministerio de Salud provincial, que realizó un relevamiento de las personas alojadas en el geriátrico y dispuso medidas para su reubicación en instituciones habilitadas.

Además, la dueña del geriátrico fue aprehendida en el mismo lugar tras el operativo y la causa fue caratulada como abandono de persona seguido de muerte.