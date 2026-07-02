Drogas y padres detenidos: lo que se sabe de la muerte de un bebé de 2 meses mientras esperan la autopsia

La Policía de Buenos Aires detuvo a los padres del bebé.

Las sospechas tras la muerte del bebé de 2 meses

De manera inmediata, los efectivos de la Policía de Buenos Aires trasladaron al menor, identificado como Tadeo Horacio, quien tenía sangre en la boca, hasta el Hospital Bicentenario Ituzaingó. En ese nosocomio fue que confirmaron su muerte.

En el domicilio de la familia se hizo presente el fiscal dicha localidad de Buenos Aires, quien informó que realizó una inspección ocular junto con Policía Científica y la Delegaciones Departamentales de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón. En esa medida se procedió al secuestro de plantas de marihuana (924 gramos cogollo marihuana y 2.2 kilos de hojas y plantas), elementos fraccionamiento, balanza, bolsas Ziploc y celulares.

Con lo incautado, se dispuso la aprehensión de ambos adultos. Las autoridades aguardan al resultado de la autopsia para poder determinar las causas de la muerte del bebé. El caso fue caratulado como averiguación de causales de muerte e infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes con fines comerciales.