La Justicia investiga la muerte de un bebé de dos meses, quien falleció mientras dormía con sus padres en la localidad de Ituzaingó, ubicada en Buenos Aires. Se supo que la Policía encontró dentro de la vivienda droga, por lo que se dispuso la detención de los progenitores del menor ante la espera de una prueba que será clave en la causa.
Drogas y padres detenidos: lo que se sabe de la muerte de un bebé de 2 meses mientras esperan la autopsia
En el domicilio del bebé se procedió al secuestro de plantas de marihuana, elementos fraccionamiento, balanza, bolsas Ziploc y celulares
El parte policial que se informó de manera oficial destacó que el lunes pasado un llamado al 911 alertó por un problema de salud de un bebé recién nacido en una vivienda de la calle Belgrano al 23217, en Ituzaingó.
Cuando los efectivos de la Policía de Buenos Aires arribaron al lugar se entrevistaron con Javier Horacio La Giglia y Malena Álvarez, padres del bebé, quienes refirieron que su hijo se encontraba durmiendo en medio de ambos, cuando advirtieron que no reaccionaba, por lo que le realizaron maniobras de reanimación.
Las sospechas tras la muerte del bebé de 2 meses
De manera inmediata, los efectivos de la Policía de Buenos Aires trasladaron al menor, identificado como Tadeo Horacio, quien tenía sangre en la boca, hasta el Hospital Bicentenario Ituzaingó. En ese nosocomio fue que confirmaron su muerte.
En el domicilio de la familia se hizo presente el fiscal dicha localidad de Buenos Aires, quien informó que realizó una inspección ocular junto con Policía Científica y la Delegaciones Departamentales de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón. En esa medida se procedió al secuestro de plantas de marihuana (924 gramos cogollo marihuana y 2.2 kilos de hojas y plantas), elementos fraccionamiento, balanza, bolsas Ziploc y celulares.
Con lo incautado, se dispuso la aprehensión de ambos adultos. Las autoridades aguardan al resultado de la autopsia para poder determinar las causas de la muerte del bebé. El caso fue caratulado como averiguación de causales de muerte e infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes con fines comerciales.