Encontraron muerto este jueves al conductor de un automóvil de alquiler de la aplicación Uber en el departamento Rivadavia.
Hallaron muerto a un chofer de Uber en Rivadavia y el auto tenía el motor encendido
El chofer de Uber fallecido fue encontrado gracias al aviso de vecinos, que detectaron el vehículo detenido y con el motor y las balizas encendidos
El hombre, de unos 30 años, estaba adentro del vehículo, que tenía las balizas y el motor encendidos. No se informó oficialmente la identidad del fallecido.
Llamó la atención que el auto estuviera detenido, por lo cual los vecinos de la zona dieron aviso al 911.
Sucedió en la calle Mariano Gómez, a metros de Almirante Brown, en ese departamento de la zona Este.
Personal policial se acercó al Fiat Cronos gris radicado como Uber en el Este provincial y profesionales del SEC detectaron que el chofer ya no presentaba signos vitales.
La Policía Científica determinó, tras una observación superficial, que el cuerpo no presentaba lesiones visibles.
Adentro del rodado tampoco se detectaron indicios de daños materiales, por lo cual se descartó -a primera vista- que la muerte del chofer de Uber haya ocurrido como consecuencia de un episodio violento.