Hallaron muerto a un chofer de Uber en Rivadavia y el auto tenía el motor encendido

Sucedió en la calle Mariano Gómez, a metros de Almirante Brown, en ese departamento de la zona Este.

Personal policial se acercó al Fiat Cronos gris radicado como Uber en el Este provincial y profesionales del SEC detectaron que el chofer ya no presentaba signos vitales.

La Policía Científica determinó, tras una observación superficial, que el cuerpo no presentaba lesiones visibles.

Adentro del rodado tampoco se detectaron indicios de daños materiales, por lo cual se descartó -a primera vista- que la muerte del chofer de Uber haya ocurrido como consecuencia de un episodio violento.