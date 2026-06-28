Un trágico accidente vial se cobró la vida de un hombre de 80 años y dejó a otras tres personas heridas luego de que el automóvil en el que viajaban volcara sobre Ruta 7, en Santa Rosa, según informaron fuentes de la Policía de Mendoza.
Un muerto y tres heridos tras el vuelco de un auto en Ruta 7 en Santa Rosa
El siniestro vial ocurrió por la tarde a la altura del kilómetro 948 de la Ruta 7. El conductor se habría encandilado con el sol y perdido el control del auto
Detalles del accidente vial en Santa Rosa
El hecho ocurrió aproximadamente a las 17.20 de este domingo, cuando personal de la Policía Vial fue alertado sobre un siniestro a la altura del kilómetro 948 del corredor internacional (Ruta 7). Por ese tramo circulaba un automóvil Volkswagen Up, conducido por un hombre de 37 años identificado por sus iniciales como D.E.B.
De acuerdo con las primeras actuaciones y las pericias preliminares en el lugar, el conductor perdió el dominio del rodado debido al encandilamiento provocado por el sol de la tarde. Esta situación provocó que no pudiera mantener el control del rodado, el cual terminó dando un vuelco y quedando posicionado sobre la banquina sur de la calzada. El accidente vial generó gran conmoción entre quienes transitaban por la zona de Santa Rosa.
En el vehículo viajaban 5 ocupantes en total, todos procedentes de Mendoza. Al momento del impacto, se activaron los sistemas de emergencia locales para asistir de urgencia a las víctimas que habían quedado atrapadas en el habitáculo del automóvil.
Asistencia médica tras el accidente vial
Minutos después de la alerta, personal sanitario y ambulancias se desplazaron hacia el kilómetro 948 para brindar la atención correspondiente. Entre los acompañantes se encontraba A.E.L., de 80 años, quien sufrió las heridas de mayor gravedad y falleció tras ser trasladado de urgencia al hospital regional. El accidente vial requirió el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad locales.
El personal médico constató que el resto de los acompañantes presentaba lesiones de diversa consideración, aunque se encontraban estables y fuera de peligro tras el vuelco.
Los otros tres pasajeros fueron identificados por las autoridades. Dos de ellos, D.C.B., de 70 años, y S.B.Q., de 79 años, ingresaron al hospital con un diagnóstico de politraumatismos leves, quedando bajo observación médica. Por su parte, la tercera acompañante, una mujer de 67 años cuyas iniciales son J.A.R., resultó sin lesiones físicas aparentes tras la revisión correspondiente. Este accidente vial movilizó por completo el sistema asistencial de la zona este.
Actuaciones judiciales por el accidente vial
En el lugar trabajaron de forma coordinada los efectivos de la Subcomisaría 21ª, agentes de la Policía Vial y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar la mecánica exacta del siniestro.
Las actuaciones y las directivas judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Santa Rosa - La Paz, que caratuló el expediente de forma preventiva. Las autoridades judiciales continuarán con la recolección de testimonios y peritajes para establecer de manera definitiva las circunstancias que provocaron este fatal accidente vial en la ruta.