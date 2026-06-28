Un muerto y tres heridos tras el vuelco de un auto en Ruta 7 en Santa Rosa

En el vehículo viajaban 5 ocupantes en total, todos procedentes de Mendoza. Al momento del impacto, se activaron los sistemas de emergencia locales para asistir de urgencia a las víctimas que habían quedado atrapadas en el habitáculo del automóvil.

Asistencia médica tras el accidente vial

Minutos después de la alerta, personal sanitario y ambulancias se desplazaron hacia el kilómetro 948 para brindar la atención correspondiente. Entre los acompañantes se encontraba A.E.L., de 80 años, quien sufrió las heridas de mayor gravedad y falleció tras ser trasladado de urgencia al hospital regional. El accidente vial requirió el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad locales.

El personal médico constató que el resto de los acompañantes presentaba lesiones de diversa consideración, aunque se encontraban estables y fuera de peligro tras el vuelco.

Los otros tres pasajeros fueron identificados por las autoridades. Dos de ellos, D.C.B., de 70 años, y S.B.Q., de 79 años, ingresaron al hospital con un diagnóstico de politraumatismos leves, quedando bajo observación médica. Por su parte, la tercera acompañante, una mujer de 67 años cuyas iniciales son J.A.R., resultó sin lesiones físicas aparentes tras la revisión correspondiente. Este accidente vial movilizó por completo el sistema asistencial de la zona este.

Actuaciones judiciales por el accidente vial

En el lugar trabajaron de forma coordinada los efectivos de la Subcomisaría 21ª, agentes de la Policía Vial y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar la mecánica exacta del siniestro.

Las actuaciones y las directivas judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Santa Rosa - La Paz, que caratuló el expediente de forma preventiva. Las autoridades judiciales continuarán con la recolección de testimonios y peritajes para establecer de manera definitiva las circunstancias que provocaron este fatal accidente vial en la ruta.